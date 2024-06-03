3 июня в 20:30 по Киеву испанский столичный клуб «Реал» официально объявил о подписании 25-летнего французского форварда Килиана Мбаппе на правах свободного агента.

Контракт рассчитан на 5 сезонов – до лета 2029 года.

Килиан опубликовал пост в своем Instagram, в котором прокомментировал свой переход в состав «сливочных»:

«Мечта сбылась!

Я так счастлив и горд, что присоединился к клубу моей мечты – мадридскому Реалу.

Никто не может понять, насколько я сейчас взволнован. Не могу дождаться встречи с вами, мадридисты, и спасибо за вашу невероятную поддержку.

Вперед, Мадрид!», – написал Килиан, прикрепив свои детские фотографии в форме «Реала».

ФОТО. Мбаппе прокомментировал свой переход в мадридский Реал