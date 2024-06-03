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  4. ФОТО. Мбаппе прокомментировал свой переход в мадридский Реал
Испания
03 июня 2024, 21:04 |
2151
2

ФОТО. Мбаппе прокомментировал свой переход в мадридский Реал

Килиан официально стал игроком королевского клуба 3 июня

03 июня 2024, 21:04 |
2151
2
ФОТО. Мбаппе прокомментировал свой переход в мадридский Реал
Twitter. Килиан Мбаппе

3 июня в 20:30 по Киеву испанский столичный клуб «Реал» официально объявил о подписании 25-летнего французского форварда Килиана Мбаппе на правах свободного агента.

Контракт рассчитан на 5 сезонов – до лета 2029 года.

Килиан опубликовал пост в своем Instagram, в котором прокомментировал свой переход в состав «сливочных»:

«Мечта сбылась!

Я так счастлив и горд, что присоединился к клубу моей мечты – мадридскому Реалу.

Никто не может понять, насколько я сейчас взволнован. Не могу дождаться встречи с вами, мадридисты, и спасибо за вашу невероятную поддержку.

Вперед, Мадрид!», – написал Килиан, прикрепив свои детские фотографии в форме «Реала».

ФОТО. Мбаппе прокомментировал свой переход в мадридский Реал

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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anacreon
Кожна дитина-футболіст  має в дитинстві нафоткатися у футболках грандів. Щоб потім, якщо кар'єра вдасться і якщо його підпишуть, то сказати: "От, дивіться, я ще з 10 років за цей клуб".
Як Зіна сфоткався випадково у футболці Арсеналу і потім це носили як "з дитинства за Арсенал".
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+2
Harun Bakircioğlu
Фотопруфы мечты предоставлены
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