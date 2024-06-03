ФОТО. Мбаппе прокомментировал свой переход в мадридский Реал
Килиан официально стал игроком королевского клуба 3 июня
3 июня в 20:30 по Киеву испанский столичный клуб «Реал» официально объявил о подписании 25-летнего французского форварда Килиана Мбаппе на правах свободного агента.
Контракт рассчитан на 5 сезонов – до лета 2029 года.
Килиан опубликовал пост в своем Instagram, в котором прокомментировал свой переход в состав «сливочных»:
«Мечта сбылась!
Я так счастлив и горд, что присоединился к клубу моей мечты – мадридскому Реалу.
Никто не может понять, насколько я сейчас взволнован. Не могу дождаться встречи с вами, мадридисты, и спасибо за вашу невероятную поддержку.
Вперед, Мадрид!», – написал Килиан, прикрепив свои детские фотографии в форме «Реала».
ФОТО. Мбаппе прокомментировал свой переход в мадридский Реал
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