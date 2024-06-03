Известно, какая у Мбаппе будет ЗП в Реале. Сколько составит бонус?

3 июня в 20:30 по Киеву испанский столичный клуб «Реал» официально объявил о подписании 25-летнего французского форварда Килиана Мбаппе на правах свободного агента.

По информации авторитетного издания Sky Sports, Мбаппе получит от «Реала» солидный бонус за подписание контракта – 85 миллионов фунтов стерлингов. Отмечается, что Килиан подписал контракт до 2029 года и за один сезон будет получать зарплату в размере 12.8 миллиона фунтов стерлингов (15 млн евро).

Мбаппе стал 22-м легионером из Франции в составе «Реала». Сейчас в первой команде «сливочных» играют Орельен Тчуамени, Эдуардо Камавинга и Ферлан Менди.