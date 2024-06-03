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Испания
03 июня 2024, 21:06 |
2899
0

Известно, какая у Мбаппе будет ЗП в Реале. Сколько составит бонус?

Килиан официально стал игроком «королевского клуба»

03 июня 2024, 21:06 |
2899
0
Известно, какая у Мбаппе будет ЗП в Реале. Сколько составит бонус?
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиана Мбаппе

3 июня в 20:30 по Киеву испанский столичный клуб «Реал» официально объявил о подписании 25-летнего французского форварда Килиана Мбаппе на правах свободного агента.

По информации авторитетного издания Sky Sports, Мбаппе получит от «Реала» солидный бонус за подписание контракта – 85 миллионов фунтов стерлингов. Отмечается, что Килиан подписал контракт до 2029 года и за один сезон будет получать зарплату в размере 12.8 миллиона фунтов стерлингов (15 млн евро).

Мбаппе стал 22-м легионером из Франции в составе «Реала». Сейчас в первой команде «сливочных» играют Орельен Тчуамени, Эдуардо Камавинга и Ферлан Менди.

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Реал Мадрид Килиан Мбаппе Ла Лига чемпионат Испании по футболу финансы
Дмитро Олійник Источник: Sky Sports
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