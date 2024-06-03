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  4. Бюджет €250 млн. Именитый клуб хочет купить две звезды сборной Украины
Италия
03 июня 2024, 23:45 |
3109
2

Бюджет €250 млн. Именитый клуб хочет купить две звезды сборной Украины

«Наполи» планирует провести рекордную трансферную кампанию

03 июня 2024, 23:45 |
3109
2
Бюджет €250 млн. Именитый клуб хочет купить две звезды сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянский «Наполи» планирует мощное усиление в летнее трансферное окно.

По информации Get Football News Italy, у «Наполи» этим летом будет мощный трансферный бюджет – 250 миллионов евро (в эту сумму входит также вероятная выручка от продажи Виктора Осимхена). Большинство этих средств итальянцы планируют потратить на усиление состава.

Среди главных целей «Наполи» есть два украинских футболиста. Неаполитанцы рассчитывают летом подписать Георгия Судакова из «Шахтера» и Артема Довбика из «Жироны».

Ранее сообщалось, что президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис планирует инвестировать в трансфер Довбика около 50 миллионов евро.

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Виктор Осимхен Артем Довбик Георгий Судаков Наполи трансферы Серии A трансферы Ла Лиги Жирона трансферы УПЛ
Дмитро Олійник Источник: Get Italian Football News
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Комментарии 2
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Keen Vision
Щось мені здається, що самі футболісти не будуть особливо зацікавлені у такому трансфері.
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