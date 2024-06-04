Кто лучший игрок? Назван Лев матча Германия – Украина

В понедельник, 3 июня, прошел товарищеский поединок, в котором сыграли национальные сборные Германии и Украины.

Игра прошла в Нюрнберге (Германия) на поле стадиона «Макс-Морлок-Арена» и завершилась в сухую ничью 0:0.

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После завершения встречи болельщики выбрали «Льва матча». Этот приз получил голкипер сборной Украины Анатолий Трубин.

Трубин в сегодняшнем поединке совершил пять сейвов и сохранил ворота на замке.

Следующий матч сборная Украины сыграет 7 июня против Польши.