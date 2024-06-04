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Сборная УКРАИНЫ
04 июня 2024, 00:04 | Обновлено 04 июня 2024, 00:56
2437
1

Кто лучший игрок? Назван Лев матча Германия – Украина

Признание получил Анатолий Трубин

04 июня 2024, 00:04 | Обновлено 04 июня 2024, 00:56
2437
1
Кто лучший игрок? Назван Лев матча Германия – Украина
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В понедельник, 3 июня, прошел товарищеский поединок, в котором сыграли национальные сборные Германии и Украины.

Игра прошла в Нюрнберге (Германия) на поле стадиона «Макс-Морлок-Арена» и завершилась в сухую ничью 0:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После завершения встречи болельщики выбрали «Льва матча». Этот приз получил голкипер сборной Украины Анатолий Трубин.

Трубин в сегодняшнем поединке совершил пять сейвов и сохранил ворота на замке.

Следующий матч сборная Украины сыграет 7 июня против Польши.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Harun Bakircioğlu
Что за тигр этот лев! 🐯 🦁
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