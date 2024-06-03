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  4. Костюк станет первой ракеткой Украины после Ролан Гаррос 2024
Ролан Гаррос
03 июня 2024, 13:47 | Обновлено 03 июня 2024, 13:52
943
1

Костюк станет первой ракеткой Украины после Ролан Гаррос 2024

Элина Свитолина не сумела защитить очки за прошлогодний четвертьфинал мейджора

03 июня 2024, 13:47 | Обновлено 03 июня 2024, 13:52
943
1
Костюк станет первой ракеткой Украины после Ролан Гаррос 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Марта Костюк после Открытого чемпионата Франции 2024 станет первой ракеткой Украины.

Марта обойдет Элину Свитолину в рейтинге WTA. Свитолина уступила Елене Рыбакиной в 1/8 финала Ролан Гаррос и не сумела защитить очки за прошлогодний четвертьфинал.

Прямо сейчас в LIVE рейтинге Элина опустилась с 19-й позиции 21-ю. Костюк в этом году вылетела из французского мейджора во втором раунде, тем самым заработав 60 очков, поскольку в прошлом году завершила соревнования уже в 1/64 финала. В лайве Костюк – на 18-й строчке.

Костюк уже была первой ракеткой Украины в мае 2023 года. Тогда Свитолина только начинала свое возвращение в теннис после декретного отпуска.

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Марта Костюк Элина Свитолина Ролан Гаррос 2024 рейтинг WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Muskrat2
І що ви носитеся з цим неіснуючим титулом? 
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