Костюк станет первой ракеткой Украины после Ролан Гаррос 2024
Элина Свитолина не сумела защитить очки за прошлогодний четвертьфинал мейджора
Марта Костюк после Открытого чемпионата Франции 2024 станет первой ракеткой Украины.
Марта обойдет Элину Свитолину в рейтинге WTA. Свитолина уступила Елене Рыбакиной в 1/8 финала Ролан Гаррос и не сумела защитить очки за прошлогодний четвертьфинал.
Прямо сейчас в LIVE рейтинге Элина опустилась с 19-й позиции 21-ю. Костюк в этом году вылетела из французского мейджора во втором раунде, тем самым заработав 60 очков, поскольку в прошлом году завершила соревнования уже в 1/64 финала. В лайве Костюк – на 18-й строчке.
Костюк уже была первой ракеткой Украины в мае 2023 года. Тогда Свитолина только начинала свое возвращение в теннис после декретного отпуска.
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