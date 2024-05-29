Другие новости29 мая 2024, 09:57 | Обновлено 29 мая 2024, 10:03
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Оглашена сборная сезона-2023/2024 топ-5 европейских лиг
Портал WhoScored презентовал команду лучших
29 мая 2024, 09:57 | Обновлено 29 мая 2024, 10:03
1142
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Футбольный портал WhoScored составил свою версию сборной пяти ведущих европейских лиг, взяв за основу средние оценки футболистов.
Наивысшим балл среди всех игроков, попавших в сборную сезона, оказался у английского нападающего немецкого клуба «Бавария» Гарри Кейна – 7,82.
- Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», рейтинг – 7,14).
- Защита: Йозуа Киммих («Бавария», 7,13), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», 7,15), Алессандро Буонджорно («Торино», 7,14), Алехандро Гримальдо («Байер», 7,58).
- Полузащита: Букайо Сака («Арсенал», 7,67), Джуд Беллингем («Реал» Мадрид, 7,81), Родри («Манчестер Сити», 7,62), Килиан Мбаппе («ПСЖ», 7,71).
- Нападение: Гарри Кейн («Бавария», 7,82), Серу Гирасси («Штутгарт», 7,73).
The highest rated players in Europe's top five leagues this season 👀📈— ESPN FC (@ESPNFC) May 28, 2024
(h/t @WhoScored) pic.twitter.com/GnAEqR5JaP
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