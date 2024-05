Оглашена сборная сезона-2023/2024 топ-5 европейских лиг

Футбольный портал WhoScored составил свою версию сборной пяти ведущих европейских лиг, взяв за основу средние оценки футболистов.

Наивысшим балл среди всех игроков, попавших в сборную сезона, оказался у английского нападающего немецкого клуба «Бавария» Гарри Кейна – 7,82.

