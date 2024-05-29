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29 мая 2024, 09:57 | Обновлено 29 мая 2024, 10:03
1142
0

Оглашена сборная сезона-2023/2024 топ-5 европейских лиг

Портал WhoScored презентовал команду лучших

29 мая 2024, 09:57 | Обновлено 29 мая 2024, 10:03
1142
0
Оглашена сборная сезона-2023/2024 топ-5 европейских лиг
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Футбольный портал WhoScored составил свою версию сборной пяти ведущих европейских лиг, взяв за основу средние оценки футболистов.

Наивысшим балл среди всех игроков, попавших в сборную сезона, оказался у английского нападающего немецкого клуба «Бавария» Гарри Кейна – 7,82.

  • Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», рейтинг – 7,14).
  • Защита: Йозуа Киммих («Бавария», 7,13), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», 7,15), Алессандро Буонджорно («Торино», 7,14), Алехандро Гримальдо («Байер», 7,58).
  • Полузащита: Букайо Сака («Арсенал», 7,67), Джуд Беллингем («Реал» Мадрид, 7,81), Родри («Манчестер Сити», 7,62), Килиан Мбаппе («ПСЖ», 7,71).
  • Нападение: Гарри Кейн («Бавария», 7,82), Серу Гирасси («Штутгарт», 7,73).

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Юрій Остроумов Источник: WhoScored
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