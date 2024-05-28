Тренер Порту близок к переходу в экс-клуб Малиновского
Сержиу Консейсау может возглавить «Марсель»
Французский «Марсель» предложил контракт главному тренеру «Порту» Сержиу Консейсау. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.
49-летний португальский специалист еще не принял решения относительно работы в «Марселе», но уже точно решил покинуть «Порту», несмотря на то, что лишь 25 апреля продлил контракт с клубом до 2028 года.
Ранее Консейсау был готов возглавить «Милан», однако «россонери» сделали выбор в пользу наставника «Лилля» и бывшего тренера «Шахтера» Паулу Фонсеки.
🚨🔵⚪️ Olympique Marseille have presented an important proposal and project to Sérgio Conceição.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 27, 2024
OM are waiting for his final decision but pushing and trying to make it happen.
Conceição has already decided to leave Porto, confirmed. 🐉👋🏻 pic.twitter.com/s4oaZnVAxj
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