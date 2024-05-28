Тренер Порту близок к переходу в экс-клуб Малиновского

Французский «Марсель» предложил контракт главному тренеру «Порту» Сержиу Консейсау. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

49-летний португальский специалист еще не принял решения относительно работы в «Марселе», но уже точно решил покинуть «Порту», несмотря на то, что лишь 25 апреля продлил контракт с клубом до 2028 года.

Ранее Консейсау был готов возглавить «Милан», однако «россонери» сделали выбор в пользу наставника «Лилля» и бывшего тренера «Шахтера» Паулу Фонсеки.