Тренер Порту близок к переходу в экс-клуб Малиновского

Французский «Марсель» предложил контракт главному тренеру «Порту» Сержиу Консейсау. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

49-летний португальский специалист еще не принял решения относительно работы в «Марселе», но уже точно решил покинуть «Порту», несмотря на то, что лишь 25 апреля продлил контракт с клубом до 2028 года.

Ранее Консейсау был готов возглавить «Милан», однако «россонери» сделали выбор в пользу наставника «Лилля» и бывшего тренера «Шахтера» Паулу Фонсеки.

🚨🔵⚪️ Olympique Marseille have presented an important proposal and project to Sérgio Conceição.



OM are waiting for his final decision but pushing and trying to make it happen.



Conceição has already decided to leave Porto, confirmed. 🐉👋🏻 pic.twitter.com/s4oaZnVAxj