Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Порту близок к переходу в экс-клуб Малиновского
Франция
28 мая 2024, 16:19 |
420
0

Тренер Порту близок к переходу в экс-клуб Малиновского

Сержиу Консейсау может возглавить «Марсель»

28 мая 2024, 16:19 |
420
0
Тренер Порту близок к переходу в экс-клуб Малиновского
Getty Images/Global Images Ukraine. Сержиу Консейсау

Французский «Марсель» предложил контракт главному тренеру «Порту» Сержиу Консейсау. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

49-летний португальский специалист еще не принял решения относительно работы в «Марселе», но уже точно решил покинуть «Порту», несмотря на то, что лишь 25 апреля продлил контракт с клубом до 2028 года.

Ранее Консейсау был готов возглавить «Милан», однако «россонери» сделали выбор в пользу наставника «Лилля» и бывшего тренера «Шахтера» Паулу Фонсеки.

По теме:
Порту в овертайме обыграл Спортинг и завоевал Кубок Португалии
Флик хочет подписать в Барселону ключевого игрока Баварии
Дно пробито. ПСЖ подпишет россиянина за 20 миллионов евро
Сержиу Консейсау Марсель Порту Фабрицио Романо
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ирина ФАРИОН: «Тимощук? Он продался москалям»
Футбол | 28 мая 2024, 13:25 12
Ирина ФАРИОН: «Тимощук? Он продался москалям»
Ирина ФАРИОН: «Тимощук? Он продался москалям»

Украинский языковед поделилась мнением относительно предателя Украины

Источник: Заря выкупит бразильского защитника
Футбол | 28 мая 2024, 16:11 1
Источник: Заря выкупит бразильского защитника
Источник: Заря выкупит бразильского защитника

Андерсон Джордан подпишет с луганским клубом полноценный контракт

Гарри Кейн выиграл Золотую бутсу. На каком месте Довбик?
Футбол | 27.05.2024, 21:35
Гарри Кейн выиграл Золотую бутсу. На каком месте Довбик?
Гарри Кейн выиграл Золотую бутсу. На каком месте Довбик?
Свитолина начала Ролан Гаррос с волевой победы над экс-первой ракеткой мира
Теннис | 27.05.2024, 20:53
Свитолина начала Ролан Гаррос с волевой победы над экс-первой ракеткой мира
Свитолина начала Ролан Гаррос с волевой победы над экс-первой ракеткой мира
Олимпийская сборная Украины потеряла 5 футболистов. Стала известна причина
Футбол | 28.05.2024, 04:55
Олимпийская сборная Украины потеряла 5 футболистов. Стала известна причина
Олимпийская сборная Украины потеряла 5 футболистов. Стала известна причина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
27.05.2024, 00:01 4
Хоккей
Уайлдер отреагировал на победу Усика над Фьюри и высказался о рефери
Уайлдер отреагировал на победу Усика над Фьюри и высказался о рефери
28.05.2024, 09:35 1
Бокс
Ирина ФАРИОН: Усик должен извиниться передо мной и украинским государством
Ирина ФАРИОН: Усик должен извиниться передо мной и украинским государством
28.05.2024, 10:16 32
Бокс
Шахтер выселили из отеля во Львове, владельцем которого является Козловский
Шахтер выселили из отеля во Львове, владельцем которого является Козловский
28.05.2024, 04:29 33
Футбол
ДНК и трое детей от пастора. Экс-форвард Шахтера заявил об изменах жены
ДНК и трое детей от пастора. Экс-форвард Шахтера заявил об изменах жены
28.05.2024, 12:38 11
Футбол
Известный эксперт назвал истинную причину поражения Фьюри в бою с Усиком
Известный эксперт назвал истинную причину поражения Фьюри в бою с Усиком
28.05.2024, 07:48 2
Бокс
ФОТО. Жена вингера Шахтера и сборной Украины заявила об измене мужа
ФОТО. Жена вингера Шахтера и сборной Украины заявила об измене мужа
27.05.2024, 16:06 71
Футбол
Не Цыганков. Довбик назвал игрока, который ему больше всего помог в Жироне
Не Цыганков. Довбик назвал игрока, который ему больше всего помог в Жироне
28.05.2024, 00:16 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем