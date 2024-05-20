Украинки в Риме, мощная Свентек, бутылка попала в Ноле, острые чилийцы

С 8 по 19 мая состоялся последний крупный турнир перед стартом Ролан Гаррос 2024 – Открытый чемпионат Италии по теннису. Украинские теннисистки, помимо Элины Свитолиной, не сумели далеко пробиться по сетке. Однако на протяжении этих двух недель произошло немало интересного, с чем мы и предлагаем ознакомиться.

WTA 1000 Рим

На престижных соревнованиях в столице Италии сыграли 6 украинок: Элина Свитолина, Марта Костюк, Ангелина Калинина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко и Юлия Стародубцева.

Стародубцева стартовала с квалификации. Стоит отметить, что для Юлии это были первые крупные соревнования за пределами Европы. В 2023 году, на фоне большого прогресса, она ставила под сомнения свои участия на РГ 2024 и турнирах в Европе, но все же сумела покинуть заокеанский континент. В Риме украинка выиграла первый матч отбора у Фионы Ферро, а в финале в борьбе уступила представительницы США Кэти Волынец, которая также известна украинцам.

К слову, после вылета из тысячника Юлия отправилась в Париж на турнир WTA 125, где уже в первом раунде проиграла Ализе Коре. Что ж, подготовка к первому Ролан Гаррос в карьере для Стародубцевой оказалась не очень удачной, но шлем – это шлем, отбор к основе пройти она в состоянии.

Цуренко, которой через 10 дней исполнится 35 лет, в Риме сделала то, что от нее ожидали хейтеры. После 3-часовой борьбы с Донной Векич в 1-м раунде Леся вышла на корт против Ангелины Калининой во 2-м раунде и... и снялась! Причем после первых двух стартовых геймов. Леся в 34-й раз в карьере отказалась продолжать матч после его начала.



Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Калинина стартовала со 2-го раунда, где, как уже было сказано выше, толком и не играла, поскольку Цуренко сделала ей подарок в виде легкого прохода в 1/16 финала. Там Ангелина сумела навязать борьбу 7-й ракетке мира Марии Саккари в первом сете. Но на тай-брейке украинка потерпела поражение, а во второй партии забыла выйти на корт – получила 0:6.

Калинина в 2023 году дошла до финала в Риме. Поскольку в этом сезона она не сумела защитить очки, то откатилась в рейтинге WTA на 25 позиций.



Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Ястремская... Даяна пока никак не найдет свой теннис после Australian Open. В очередной раз она заставляет думать фанатов, что полуфинал австралийского мейджора – обычная удача. Ее слова после АО 2024 о том, что она просто хочет наслаждаться жизнью и играть спокойно оказались правдой. Только это уровню тенниса вовсе не помогло.

В первом раунде Даяна в трех сетах вымучила победу у 36-летней ветеранки Лауры Зигемунд, которой видимо уж очень нравится доставлять проблемы представительницам Украины (отсылка на матч с Костюк в Штутгарте). Ястремская проиграла первый сет, а во втором уступала 2:5 и Зигемунд в 10-м гейме на подаче имела 2 матчбола. Даяна сумела оформить камбек и в третьей партии уничтожила соперницу 6:2.

На фоне такого поединка ожидать что-то от игры со второй ракеткой мира Ариной Соболенко явно не стоило. Статистика в личных встречах 3:0 в пользу Даяны никак не отображала реальный уровень соперниц. Соболенко хоть и противный персонаж, но играть умеет хорошо. Как итог – поражение Ястремской со счетом 4:6, 2:6.



Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Костюк я называл лучшей теннисисткой Украины и многие пророчат ей звание первой ракетки Украины после Ролан Гаррос. Возможно, так и будет, и Марта действительно прямо сейчас посильнее Элины Свитолиной, но после старта грунтовых соревнований она пока не нашла свою игру, а важные и возможные очки на тысячниках в Мадриде и Риме Костюк так и не заработала.

Марта без особых шансов проиграла Наоми Осаке. Выводы каждый уже сделал, Марта не вошла в игру и как будто не очень пыталась... Верим в удачное выступления на Ролан Гаррос.

Свитолина, на фоне слухов об утрате статуса первой ракетки страны, чуть не бахнула Соболенко. Но начнем со старта. Вначале у Элины была Сара Эррани – 6:0, 6:2. Саре 37, но играть умеет. Хороший результат для разминки.

В 1/16 финала Элина более чем уверенно переиграла непростую «нейтралку» Анну Калинскую. Отдала всего одну подачу и полностью контролировала ход игры – 6:3, 6:3.

И вот дальше – матч с Соболенко. Хто смотрел ту игру, тот явно сразу не заснул, несмотря на 2 часа ночи в Украине. Свитолина выдала хороший первый сет, который забрала 6:4, но во втором получила «оплеуху» в виде 1:6. Что было в третьей партии? Забыли прозвище Элины? «Валидолина!» Жаль, что победить не удалось. Свитолина ушла с 3:5, сделала брейк, когда Соболенко подавала на матч в 10-м гейме, повела 6:5 и 40:15 на приеме и... И позволила Арине перевести игру на тай-брейк. Казалось, что Элина – все. Но с 3:5 Свитолина сравняла счет, затем отыграла матчбол на подаче и вышла уже на свой матч-поинт (7:6). Принять не удалось, впрочем как и выиграть. Счет на тай-брейке – 9:7 в пользу Соболенко.

Титул в Риме выиграла Ига Свентек. В финале полька разгромила Соболенко. Ига в очередной раз доказала, что она – лучшая в Туре, а на грунте ей вовсе нет равных. Пера, Путинцева, Кербер, Киз, Гофф, Соболенко... Неплохие соперницы, которых выиграть не так-то просто.

Ига переиграла Арину во второй раз за месяц в финальном матче. До этого был Мадрид. Ига в 2024 году штампует трофеи исключительно на тысячниках. За карьеру Ига уже выиграла 21 титул и пока нет никаких предпосылок, что Ролан Гаррос 2024 не останется за ней.



Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

В парном разряде Рима сыграли 4 украинки: Людмила Киченок, Надежда Киченок, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

Дальше всех прошла Людмила, которая играла в паре с Аленой Остапенко. Украинско-латвийский дуэт дошел до четвертьфинала, где в борьбе уступил будущим победительницам – Саре Эррани и Жасмин Паолини.

Надежда вместе с Мию Като без шансов проиграла на старте соревнований Софии Кенин и Бетани Маттек-Сандс.

Калинина и Ястремская в 1-м раунде разгромили россиянок Екатерина Александрову и Яну Сизикову, а далее проиграли паре Кэролайн Доулхайд / Дезире Кравчик.

ATP 1000 Рим

Интрига, кто станет победителем, приобрела оборотов после поражения Новака Джоковича. Учитывая отказ от участия на Мастерсе в Риме Карлоса Алькараса и Янника Синнера, действительно было непонятно, кто выиграет трофей.

Ноле в 1/32 финала переиграл Корентена Муте. Все бы ничего, там победа 6:3, 6:1, но после игры случилось то, что Новак проконтролировать не мог. Когда серб раздавал автографы рядом с подтрибунным помещением, один из фанатов, который находился значительно выше Новака, наклонился с открытым рюкзаком, с которого на Ноле выпала бутылка. Ладно бы пластиковая была, но там, считайте, что термос.

#Djokovic colpito da una borraccia mentre lascia il campo agli #ATPRome. Vi brucia ancora eh? pic.twitter.com/4e3dJbzTQ8 — il Presidente ™ 🧱🇮🇹🇵🇸🏳 (@ilpresidenteh) May 10, 2024

В итоге появились слухи о том, что у Джоковича сотрясение и он снимется. Но Новак вышел на корт против Алехандро Табило в следующем раунде, а на арену прибыл в шлеме. Шоу за пределами корта устроить он сумел, а вот на корте получил позорные и самые быстрые грунтовые 2:6, 3:6 в карьере.

Табило удивил. Конкретно. 26-летний чилиец, который всю жизнь месил глину в Южной Америке, решил за один турнир в Риме обыграть Ханфманна, Джоковича, Хачанова, Чжана и был очень близок, чтобы закрыть Зверева.

Но Александр после 1:6 в первом сете выиграл вторую партию на тай-брейке, а в третьей не оставил шансов – 6:2. В финале Мастерса Зверев переиграл еще одного представителя Чили – Николаса Харри (6:4, 7:5). Зверев вернулся на 4-ю строчку рейтинга АТР и на фоне новостей о травмах Алькараса, Синнера, Джоковича – главный фаворит Ролан Гаррос прямо сейчас.



Getty Images/Global Images Ukraine. Николас Харри и Александр Зверев

Интересно, что в полуфиналах Рима сыграли два теннисиста из Чили. Впервые два чилийца провели полуфинальные матчи на Мастерсах. Фантастика!

Отдельно отметим выступления Рафаэля Надаля, который выиграл матч 1/64 финала у Зизу Бергса, а в 1/32 финала разгромно проиграл Хуберту Хуркачу. Где-то мы такое уже видели от поляка...

Украинцы на челленджерах и турнирах ITF с 8 по 19 мая

Илья Марченко на прошлой неделе впервые в сезоне вышел в финал челленджера. 36-летний украинец отлично сыграл в Тайбэе, обыграв Морию, Донского, Перселла, и Сюйя. Но в финале в борьбе уступил Адаму Уотсону, который с новой недели в 25 лет дебютировал в топ-100 АТР.

Марченко сыграл в первом финале на таком уровне с октября 2023 года, когда он стал победителем турнира в Гамбурге. В предыдущих 9 финалах челленджеров украинец проиграл всего один раз.

Владислав Орлов 12 мая провел финальный матч на 15-тысячнике в Монастире. Там после 0:6, 0:3 украинец снялся с поединка против Макса Вискандта.

Юная Вероника Подрез неплохо сыграла турнире ITF W15 в Новой-Горице (Словения), где добралась до финала, но уступила первой сеяной Габриэле Се 6:7, 5:7.

Отметим возвращение Катерины Байндл, которая до 75-тысячника в Праге не играла с октября 2023 года. Украинка добралась до четвертьфинала турнира, в котором проиграла Доминике Салковой 6:3, 1:6, 4:6.

Двумя неделями ранее Анастасия Соболева выступила на турнире ITF W75 в Трнаве, где дошла до четвертьфинала. Там украинка пргоиграла Моюке Утидзиме 6:3, 2:6, 5:7, хотя могла подать на матч при 5:4.

На прошлой неделе Соболева неплохо выступила на соревнованиях WTA 125 в Парме. Там она прошла квалификацию и была близка, чтобы выйти в полуфинал, но уступила Зейнеп Сонмез 1:6, 6:4, 5:7.

Теннис вне корта

Итальянская теннисистка Камила Джорджи неожиданно приняла решение завершить профессиональную карьеру в возрасте 32 лет. Все бы ничего, результатами она не блистала, но вот изначально сама Камила об уходе из тенниса не заявила, а вот ее имя появилось на сайте Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) в разделе теннисистов, которые завершили карьеру. Датой завершения карьеры Джорджи указано 7 мая.

Через 4 дня Джорджи выпустила официальное сообщение. Но не все так просто. Появились слухи, что Джорджи завершила карьеру из-за проблем с налоговой службой, а вскоре и вовсе сообщили, что Камила вывезла дорогую антикварную мебель с виллы, которую вместе с семьей арендовала до отъезда из Италии. Интересная тема вокруг теннисистки, которая выпускает свой бренд нижнего белья и получила прозвище самой сексуальной девушки Тура.

28-летняя эстонская экс-теннисистка Анетт Контавейт, которая в прошлом году официально завершила карьеру, сообщила о своей беременности. Возлюбленный Анетт – Брент Лепист.

Финалиста Ролан Гаррос 2023 Каролина Мухова вернулась к тренировкам после операции на запястье. Она не играла с US Open 2023, где чешка в полуфинале проиграла будущей победительнице американке Коко Гофф.

18-летняя Никола Бартунькова временно отстранена от тенниса за нарушение антидопинговых правил. В пробах чешской теннисистки, взятых в феврале и марте этого года на турнирах ITF в Трнаве и Мариборе, был обнаружен триметазидин, входящий в список запрещенных веществ.

Временное отстранение Бартуньковой действует с 16 апреля. В прошлом году чешка дошла до финала на юниорском Уимблдоне.

Катерина Синякова заявила, что на Олимпиаде в Париже сыграет вместе с Барборой Крейчиковой, с которой победила на Играх в Токио три года назад. В конце прошлого года Синякова стала инициатором прекращения совместных выступлений с Крейчиковой.

Итальянские СМИ сообщили, что Янник Синнер с большой вероятностью может пропустить Ролан Гаррос. Его травма бедра не является серьезной, но высок риск ее ухудшить, поэтому врачи рекомендуют проявить осторожность.

Физиотерапевт итальянского теннисиста Джакомо Нальди отметил, что пока рано принимать окончательное решение, но дополнительное обследование поможет определить возможность участия Синнера в Открытом чемпионате Франции. Интересно, что Янник Синнер может стать первой ракеткой мира после Ролан Гаррос, даже если не будет в нем участвовать.

Рафаэль Надаль и Роджер Федерер снялись вместе в рекламной кампании Louis Vuitton. Съемки рекламы прошли на вершине Доломитовых Альп. Также был снят короткий фильм, в котором две теннисные легенды разговаривают, сидя на сундуках Louis Vuitton, пока за ними бурлит снежная буря.