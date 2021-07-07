«Баранка» на прощание. Федерер вылетел из Уимблдона

Сегодня Хуберт Хуркач в четвертьфинале Уимблдона-2021 в трех сетах сенсационно обыграл 8-кратного чемпиона турнира Роджера Федерера. Матч продолжался 1 час и 51 минуту, третий сет поляк выиграл всухую.

1/4 финала

Роджер Федерер (Швейцария, 6) – Хуберт Хуркач (Польша, 14) – 3:6, 6:7 (4), 0:6

В полуфинале соперником Хуркача станет победитель матча между Маттео Берреттини и Феликсом Оже-Альяссимом.

Для Федерера «баранка» в третьем сете стала первой в карьере на Уимблдоне и первой со времен финала Ролан Гаррос-2008 против Рафаэля Надаля.