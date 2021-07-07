«Баранка» на прощание. Федерер вылетел из Уимблдона

Швейцарца в трех сетах обыграл Хуберт Хуркач

  • 07.07.2021 20:30
  • 2278 просмотров
  • 9 комментариев
«Баранка» на прощание. Федерер вылетел из Уимблдона
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роджер Федерер

Сегодня Хуберт Хуркач в четвертьфинале Уимблдона-2021 в трех сетах сенсационно обыграл 8-кратного чемпиона турнира Роджера Федерера. Матч продолжался 1 час и 51 минуту, третий сет поляк выиграл всухую.

1/4 финала

Роджер Федерер (Швейцария, 6) – Хуберт Хуркач (Польша, 14) – 3:6, 6:7 (4), 0:6

В полуфинале соперником Хуркача станет победитель матча между Маттео Берреттини и Феликсом Оже-Альяссимом.

Для Федерера «баранка» в третьем сете стала первой в карьере на Уимблдоне и первой со времен финала Ролан Гаррос-2008 против Рафаэля Надаля.

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Источник — Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 07.07.2021 21:15
    +1
    Все, епоха закінчилася. Нам дуже пощастило, що випала вона саме на цей час, і ми могли наживо насолоджуватися грою та перемогами Легенди. Дякую, Роджер, то було незабутньо.
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    ArsenyPilat
    online
      ArsenyPilat, 07.07.2021 21:11
    -4
    VVO, 07.07.2021 21:04
    Дивний Ви. Відколи це півфінал Вімбілдону це смішно?
    Это был 1/4 финала Уиме, во- вторых, видно же что время великого Федерера уже уходит, особенно после травмы....
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    jugulator
    online
      jugulator, 07.07.2021 21:10
    +2
    ArsenyPilat, 07.07.2021 20:54
    Уходить надо вовремя, чтобы не превратиться в посмешище...
    Четвертьфинал ТБШ это не посмешище.
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    VVO
    online
      VVO, 07.07.2021 21:04
    +2
    ArsenyPilat, 07.07.2021 20:54
    Уходить надо вовремя, чтобы не превратиться в посмешище...
    Дивний Ви. Відколи це півфінал Вімбілдону це смішно?
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    ArsenyPilat
    online
      ArsenyPilat, 07.07.2021 20:54
    -5
    Уходить надо вовремя, чтобы не превратиться в посмешище...
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    DAFS2122
    online
      DAFS2122, 07.07.2021 20:48
    -1
    может в будущем будут теннисисты, который в АТП и ВТА зарулят не только 5-6 тбш, но и 7-8 турниров ... или новые веры
    это станет лучшей альтернативой прошлому, тем же мировым религиям
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    DAFS2122
    online
      DAFS2122, 07.07.2021 20:44
    -1
    у Женщин лучшие за всю историю
    Корт, Граф, Морин Конноли, +/-
    Серена даже среди американок не лучшая, жесть. Хотя 2 некалендарных - превосходный результат, но никогда не будет лучше больших шлемов, тем более золотых.
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    DAFS2122
    online
      DAFS2122, 07.07.2021 20:41
    -1
    благодаря внеплановым ОИ, Евро/Копе ... этот год может быть надолго самым-самым среди нечётных в календаре !!
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    DAFS2122
    online
      DAFS2122, 07.07.2021 20:40
    -3
    у Джоковича все шансы подняться с третьего места величайших игроков на второе за ближайшие 2 тбш
    покаместь:
    1. Лейвер*
    2. **Бадж (6 тбш подряд как никак)
    3. Джокович с некалендарным***
    они и есть такие себе ХРИСТИАНСТВО* ИСЛАМ*** ИУДАИЗМ**
    самые молодые/новые***))))
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    jugulator
    online
      jugulator, 07.07.2021 21:10
    +2
    ArsenyPilat, 07.07.2021 20:54
    Уходить надо вовремя, чтобы не превратиться в посмешище...
    Четвертьфинал ТБШ это не посмешище.
    Ссылка
    VVO
    online
      VVO, 07.07.2021 21:04
    +2
    ArsenyPilat, 07.07.2021 20:54
    Уходить надо вовремя, чтобы не превратиться в посмешище...
    Дивний Ви. Відколи це півфінал Вімбілдону це смішно?
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 07.07.2021 21:15
    +1
    Все, епоха закінчилася. Нам дуже пощастило, що випала вона саме на цей час, і ми могли наживо насолоджуватися грою та перемогами Легенди. Дякую, Роджер, то було незабутньо.
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