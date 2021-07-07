«Баранка» на прощание. Федерер вылетел из Уимблдона

Сегодня Хуберт Хуркач в четвертьфинале Уимблдона-2021 в трех сетах сенсационно обыграл 8-кратного чемпиона турнира Роджера Федерера. Матч продолжался 1 час и 51 минуту, третий сет поляк выиграл всухую.
1/4 финала
Роджер Федерер (Швейцария, 6) – Хуберт Хуркач (Польша, 14) – 3:6, 6:7 (4), 0:6
В полуфинале соперником Хуркача станет победитель матча между Маттео Берреттини и Феликсом Оже-Альяссимом.
Для Федерера «баранка» в третьем сете стала первой в карьере на Уимблдоне и первой со времен финала Ролан Гаррос-2008 против Рафаэля Надаля.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
это станет лучшей альтернативой прошлому, тем же мировым религиям
Корт, Граф, Морин Конноли, +/-
Серена даже среди американок не лучшая, жесть. Хотя 2 некалендарных - превосходный результат, но никогда не будет лучше больших шлемов, тем более золотых.
покаместь:
1. Лейвер*
2. **Бадж (6 тбш подряд как никак)
3. Джокович с некалендарным***
они и есть такие себе ХРИСТИАНСТВО* ИСЛАМ*** ИУДАИЗМ**
самые молодые/новые***))))
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.