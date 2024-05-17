Источник: Тухель близок к тому, чтобы остаться в Баварии на следующий сезон
Руководство немецкого клуба ведет переговоры с нынешним тренером
Немецкий тренер Томас Тухель все ближе к тому, чтобы остаться в «Баварии» на следующий сезон, информирует журналист Николо Скира.
После отказа ряда тренеров возглавить мюнхенцев руководство клуба планирует договориться с нынешним тренером о продолжении сотрудничества.
Баварии не удалось заинтересовать и убедить в переходе таких коучей как: Хаби Алонсо, Юлиан Нагельсманн, Унаи Эмери, Ральф Рангник и Оливер Гласнер.
Переговоры руководства клуба с Тухелем проходят положительно, и все должно решиться в ближайшие дни.
Хотя контракт Тухеля истекает летом 2025 года, было официальное заявление, что он покинет Баварию летом 2024 года.
Thomas #Tuchel is getting closer to stay at #BayernMunich. Positive negotiations in the last 48 hours as reported last Tuesday. #transfers https://t.co/YY1sW1UfDM— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 16, 2024
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