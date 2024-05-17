Источник: Тухель близок к тому, чтобы остаться в Баварии на следующий сезон

Немецкий тренер Томас Тухель все ближе к тому, чтобы остаться в «Баварии» на следующий сезон, информирует журналист Николо Скира.

После отказа ряда тренеров возглавить мюнхенцев руководство клуба планирует договориться с нынешним тренером о продолжении сотрудничества.

Баварии не удалось заинтересовать и убедить в переходе таких коучей как: Хаби Алонсо, Юлиан Нагельсманн, Унаи Эмери, Ральф Рангник и Оливер Гласнер.

Переговоры руководства клуба с Тухелем проходят положительно, и все должно решиться в ближайшие дни.

Хотя контракт Тухеля истекает летом 2025 года, было официальное заявление, что он покинет Баварию летом 2024 года.

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