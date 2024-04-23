Интер взял скудетто, Шахтер вышел в еврокубки, скандал с участием Лунина

Предлагаем к вашему вниманию главные новости и материалы на Sport.ua за понедельник, 22 апреля.

1А. Вторая звезда! Интер выиграл дерби у Милана и стал чемпионом Италии 2023/24

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «нерадзурри», Индзаги и Ко – триумфаторы!

1Б. ФОТО. Удар в лицо, стычка, три удаления. Драка в чемпионском матче Интера

22 апреля нерадзурри обыграли Милан и выиграли Скудетто, но без приключений не обошлось

2А. Замены принесли волевую победу. Шахтер во Львове обыграл Зарю

Донецкий клуб снова нанес поражение луганчанам

2Б. Турнирная таблица УПЛ. Шахтер гарантировал себе еврокубки

Горняки могут выйти напрямую в групповой раунд Лиги чемпионов 2024/25

2В. Над пропастью. Металлист 1925 и Оболонь сильнейшего не определили

Аутсайдеры УПЛ сыграли с результатом, который выгоден только для их конкурентов

2Г. На последних минутах спас вратарь. Минай дома сыграл вничью с Рухом

Во второй части сезона закарпатский клуб набрал уже десять очков

3А. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с лучшим бомбардиром УПЛ

Владислав Ванат останется в клубе до 2027 года

3Б. Как выглядит список бомбардиров УПЛ 2023/24 после 25-го тура?

Единоличным лидером является форвард Динамо Владислав Ванат – 12 голов, 7 ассистов

4А. Бенфика с Трубиным выиграла у Фаренсе. Догнать Спортинг очень сложно

В матче чемпионата Португалии украинский голкипер пропустил один мяч

4Б. У кого 8.7? Стала известна оценка Трубина за выигранный матч Бенфики

22 апреля «орлы» вместе с украинским голкипером обыграли «Фаренсе» 3:1

5А. ВИДЕО. Моделирование: гол Ямала в ворота Лунина должен быть засчитан

Идут жаркие споры: пересек ли мяч линию ворот на 29-й минуте

5Б. ВИДЕО. Забил ли Ямал Лунину? Обнародован разговор судьи и VAR в Эль Класико

21 апреля «Реал» Мадрид обыграл «Барселону» со счетом 3:2

6. ВИДЕО. Первый гол в сезоне. Украинский форвард забил в ворота Ливерпуля

Тимур Тутеров отличился в игре за «Сандерленд U-21» против сверстников из Ливерпуля

7А. Олимпиакос U-19 разгромил Милан U-19 и стал победителем Юношеской лиги УЕФА

В финальном поединке в Ньоне греческая команда забила 3 мяча за 6 минут

7Б. ПСЖ стал 5-м клубом, вышедшим в ЛЧ 2024/25. Предполагаемый посев еврокубков

Путевки в основной раунд ЛЧ уже имеют Интер, Байер, Реал, ПСВ, ПСЖ

8А. Анчелотти сообщил Лунину, какая у него будет роль после возвращения Куртуа

Украинский вратарь в ближайшее время должен продлить контракт с «Реалом»

8Б. ФОТО. Лунин после матча с Барселоной встретился с легендарным спортсменом

Том Брэди поздравил «галактикос» с победой в Эль-Класико

9А. Цыганков летом может перейти в клуб, который в этом сезоне ошеломил Европу

Виктор Цыганков может стать игроком «Байера»

9Б. Источник: Реал может дорого продать Лунина, если украинец решит уйти

Последние матчи резко подняли трансферную стоимость Андрея

10А. Пора на повышение: игроки, которые могут перейти в топ-клубы летом

Выделяем ярких представителей текущего сезона

10Б. 18-й гол Довбика, результативные ошибки Лунина и Забарного

Блогер Sport.ua Сергей Тищенко рассказывает, как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах

10В. Триумф Погачара в Льеже и тяжелые погодные условия. Итоги велонедели

Sport.ua подводит итоги недели в шоссейном велоспорте