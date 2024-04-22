Вечером 21 апреля прошел матч 32-го тура чемпионата Испании, в котором встречались Реал и Барселона.

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В голевой перестрелке с 5 мячами фортуна улыбнулась хозяевам (3:2). Однако скандальный эпизод произошел на 29-й минуте матча.

Юный футболист «Барселоны» Ламин Ямал пробил по воротам мадридского клуба, однако украинский голкипер галактикос Андрей Лунин остановил мяч на линии ворота. Взятие ворот посла длительного анализа VAR не был засчитано.

В соцсетях и экспертной среде идут жаркие споры: пересек ли мяч линию ворот. Видеомоделирование от паблика Archivo VAR показало, что мяч полностью пересек линию ворот «Реала».

Если это подтвердится, руководство Барселоны будет требовать переигровки Эль-Класико.

ВИДЕО. Моделирование: гол Ямала в ворота Лунина должен быть засчитан