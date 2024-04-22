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Испания
22 апреля 2024, 17:55 | Обновлено 22 апреля 2024, 18:07
5287
13

ВИДЕО. Моделирование: гол Ямала в ворота Лунина должен быть засчитан

Идут жаркие споры: пересек ли мяч линию ворот на 29-й минуте

22 апреля 2024, 17:55 | Обновлено 22 апреля 2024, 18:07
5287
13
ВИДЕО. Моделирование: гол Ямала в ворота Лунина должен быть засчитан
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Вечером 21 апреля прошел матч 32-го тура чемпионата Испании, в котором встречались Реал и Барселона.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В голевой перестрелке с 5 мячами фортуна улыбнулась хозяевам (3:2). Однако скандальный эпизод произошел на 29-й минуте матча.

Юный футболист «Барселоны» Ламин Ямал пробил по воротам мадридского клуба, однако украинский голкипер галактикос Андрей Лунин остановил мяч на линии ворота. Взятие ворот посла длительного анализа VAR не был засчитано.

В соцсетях и экспертной среде идут жаркие споры: пересек ли мяч линию ворот. Видеомоделирование от паблика Archivo VAR показало, что мяч полностью пересек линию ворот «Реала».

Если это подтвердится, руководство Барселоны будет требовать переигровки Эль-Класико.

ВИДЕО. Моделирование: гол Ямала в ворота Лунина должен быть засчитан

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Комментарии 13
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Harun Bakircioğlu
А ФРГ не будет требовать переигровки финала ЧМ-1966 на основе подобных моделей?
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+6
didin87
что они моделируют, никто не знают. параметры модели, точка наблюдателя и пр. были опубликованы четкие фото, что мяч не пересек полностью линию ворот. а нарисовать модель можно как угодно. могло и 3 гола одновременно зайти. в нарисованной модели. в разных плоскостях
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+6
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dimando560
Ахахахах))) Явно вболівальника Барси моделювали 
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+2
Виктор Войцеховский
Да не бредьте. Там намека нет на то, что мяч полностью пересек. Более того, видно что он чуть за линией остановил. Там до гола сантиметров 13-15.
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+2
Alehandro
я таких моделей олівцем від руки можу 100500 накидати
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+2
Anna.
З таким моделюванням можна, що завгодно намоделювати)
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+1
zhyr
а за воротами камери не було? звідти б ще краще було видно
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+1
Муґунот Уух
Це моделювання???  
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+1
nicksaf
Всегда и давно терпеть не могут Реал. Жулье Реле в своїй книге     писал, что Сантос играл с Реалом из проиграл. У Сантоса отсутствовали многие исполнители и Сантос много раз обращался сыграть ещё. Но реал под всякими надуманными предлогами отказывался от товарищеской игры. Конечно боялся проиграть, ведь тогдашний Сантос э́то почти сборная Бразилии.  Я с детства не любил реал, я с детства Барсу рисовал.
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-2
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