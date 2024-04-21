21 апреля проходит матч 32-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Барселона».

Поединок проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел на поле в стартовом составе. На 29-й минуте матча 16-летний футболист «Барсы» Ламин Ямал пробил по воротам «сливочных». Лунин сумел вынести мяч с ленточки. VAR долго проверял, пересек ли мяч линию ворот, однако в итоге гол не был засчитан.

Как показывает Canal+, мяч действительно не пересек полностью линию ворот «Реала». Таким образом, сейв Лунина – абсолютно легитимный.

ФОТО. Пересек ли мяч линию ворот Лунина? Обнародован четкий кадр