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  4. ФОТО. Пересек ли мяч линию ворот Лунина? Обнародован четкий кадр
Испания
21 апреля 2024, 23:36 | Обновлено 22 апреля 2024, 00:03
5168
4

ФОТО. Пересек ли мяч линию ворот Лунина? Обнародован четкий кадр

21 апреля проходит матч 32-го тура Ла Лиги Реал Мадрид – Барселона

21 апреля 2024, 23:36 | Обновлено 22 апреля 2024, 00:03
5168
4
ФОТО. Пересек ли мяч линию ворот Лунина? Обнародован четкий кадр
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

21 апреля проходит матч 32-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Барселона».

Поединок проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел на поле в стартовом составе. На 29-й минуте матча 16-летний футболист «Барсы» Ламин Ямал пробил по воротам «сливочных». Лунин сумел вынести мяч с ленточки. VAR долго проверял, пересек ли мяч линию ворот, однако в итоге гол не был засчитан.

Как показывает Canal+, мяч действительно не пересек полностью линию ворот «Реала». Таким образом, сейв Лунина – абсолютно легитимный.

ФОТО. Пересек ли мяч линию ворот Лунина? Обнародован четкий кадр

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фото Андрей Лунин Ламин Ямал Реал Мадрид Барселона Реал - Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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stop2018
З космосу?
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+2
Southeast*
и все "знатоки" вытерли сопли
Ответить
+1
Positive Paradox
А де Лунін і всі інші счезли, з цього стоп кадру.? Курити пішли поки його робили.?!😲🤔🤷‍♂️
Ответить
-1
Михайло Думич
У стилі УТ-1, коли ті робили комп'ютерну графіку, стверджуючи, що "динамівці" забили чистий м'яч.
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-2
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