18-й гол Довбика, результативные ошибки Лунина и Забарного

На выходных прошел тур в ведущих чемпионатах Европы. Подводим итоги для наших соотечественников из топ-лиг.

Проблемы Лунина во время угловых

«Реал» победил «Барселону» – 3:2.

Хозяева забили победный гол в добавленное к матчу время.

Андрей Лунин защищал ворота мадридцев. В начале матча украинский вратарь допустил голевую ошибку. При подаче углового Лунин не дотянулся до мяча, что позволило Андреасу Кристенсену забить гол в пустые ворота.

Через несколько минут Андрей справился с опасным ударом Ламина Ямала. Талант «Барселоны» хотел перехитрить украинского вратаря и вместо прострела с острого угла бил по воротам. Лунин отразил удар ногой.



Рональд Араухо имел шансы забивать с углового. Удар уругвайского защитника прошел над воротами. Лунин остался на линии и не пошел на перехват. После следующего углового Андрей выбил мяч с линии после срезки на ближней стойке от Ямала. Реально в этом эпизоде вратарь сборной Украины спас «сливочных» от гола. Угловые стали проблемой для обороны «Реала» и Лунина.

В середине второго тайма Фермин Лопес забил второй гол в ворота хозяев. Лунин не сумел зафиксировать мяч после удара Ямала. Ему активно мешал в этом нападающий «Барселоны» Ферран Торрес, что позволило Фермину удачно сыграть на добивании.

«Реал» уверенно лидирует в Ла Лиге. «Барселона» отстает на 11 очков от лидера таблицы.



18-й гол Довбика

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик (справа)



У «Жироны» не было никаких проблем с «Кадисом» – 4:1.

В каждом из таймов каталонцы забивали сопернику по два гола.

Артем Довбик вышел в стартовом составе и отыграл 86 минут в матче. Уже на старте поединка украинский нападающий оказался с мячом в штрафной гостей, но потерял возможность для удара. Через несколько минут Артем забил, но из явного офсайда.

В середине второго тайма Артем забил свой 18-й гол в Ла Лиге, выведший его в лидеры бомбардиров чемпионата Испании. Украинский нападающий воспользовался передачей от Мигеля Гутьерреса: одним касанием обработал мяч, а другим переправил его в ворота «Кадиса».

В течение матча у Довбика было не очень много моментов. Он реализовал свой единственный реальный шанс.

Виктор Цыганков не попал в заявку «Жироны» из-за травмы.

Победа гарантировала «Жироне» еврокубки в следующем сезоне. В турнирной таблице каталонцы идут на 3-м месте в Ла Лиге.



Надежный Миколенко

«Эвертон» дома одолел «Ноттингем Форест» – 2:0.

«Ириски» забили сопернику по мячу в каждом из таймов.

Виталий Миколенко вышел в основе «Эвертона» и отыграл всю встречу. По данным статистических порталов, украинский защитник провел хороший матч. Виталий отыграл надежно в защите и подключался к атаке.

В начале матча Миколенко не смог заблокировать удар форварда «Ноттингема» с линии штрафной. Хорошо, что с ударом справился вратарь «ирисок» Джордан Пикфорд.

Бывший защитник «Динамо» принял участие в атаке, завершившейся первым голом «Эвертона». С подачей Виталия защитники гостей справились, но первым на подборе был Идрисса Гуйе, который бильярдным ударом открыл счет в матче.

«Эвертон» находится на 16-й позиции, имея в активе 30 очков.

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко



14 минут Ярмолюка

«Брентфорд» разгромил в гостях «Лутон» – 5:1.

Хозяева смогли забить гол престижа только в добавленное к матчу время.

Егор Ярмолюк получил 14 минут игрового времени. Судьба поединка уже была решена. Проявить себя у украинского полузащитника не было возможности. Егор принял участие в атаке, которая завершилась 5-м голом в ворота «Лутона» и заработал штрафной.

«Брентфорд» находится на 15-м месте в таблице АПЛ, имея в активе 35 очков.



Ошибки Забарного

«Борнмут» уступил в гостях «Астон Вилле» – 1:3.

«Вишни» первыми вышли вперед, но не смогли удержать преимущество и пропустили три гола.

Илья Забарный вышел в основном составе и отыграл полный матч. Возможно, в случае первого пропущенного гола Забарный должен был страховать своего правого защитника. Морган Роджерс, обыграв своего визави, очутился напротив ворот «Борнмута». Забарный решил четко играть со своим прямым визави Олли Уоткинсом.

В начале второго тайма Забарный проиграл единоборство Уоткинсу, но удар английского нападающего пришелся по центру ворот.

Второй гол «вилланов» – очевидная ошибка Забарного. Илья пошел за Уоткинсом на чужую половину поля. Был там обыгран. Быстрая атака завершилась голевой передачей Олли из зоны Забарного на Муссу Диаби, которому оставалось с нескольких метров переправить мяч в ворота.

Через несколько минут Забарный проиграл Уоткинсу забегание. Благо, удар английскому нападающему не удался.

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный против Олли Уоткинса

Под конец матча «подопечный» Забарного Уоткинс организовал третий гол у «Астон Виллы», снявший все вопросы о победителе матча. Олли уничтожил оборону гостей и вывел Леона Бэйли на пустые ворота «вишен».

«Борнмут» находится на 13-м месте, имея в активе 42 очка.



Мудрик без Кубка Англии

В полуфинале Кубка Англии «Челси» в гостях уступил «Манчестер Сити» – 0:1.

Единственный гол в матче забил Бернарду Силва за 6 минут до завершения основного времени матча.

Михаил Мудрик начал игру на скамейке запасных. Украинский вингер появился на поле на 79-й минуте встречи. За проведенное время Мудрик никак себя не проявил. Его команда пропустила решающий гол. Статистические порталы поставили Михаилу одну из самых плохих оценок в составе обеих команд.

Яремчук и Малиновский продолжают лечиться

«Дженоа» дома уступил «Лацио» – 0:1. Руслан Малиновский пропустил игру из-за травмы.

«Эмполи» одолел дома «Наполи» – 1:0. Виктор Коваленко провел всю игру на скамейке запасных.

«Валенсия» дома уступила «Бетису» – 1:2. Роман Яремчук не попал в заявку из-за травмы.

«Арсенал» в гостях оказался сильнее «Вулверхэмптона» – 2:0. Александр Зинченко провел весь матч в запасе.