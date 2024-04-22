Источник: Реал может дорого продать Лунина, если украинец решит уйти

Руководство мадридского футбольного клуба «Реал» планирует дорого продать украинского голкипера Андрея Лунина, если он решить покинуть команду в летнее трансферное окно.

Об этом сообщает издание AS. Источник не называет точную сумму, однако приводит прецеденты, на которые будет ориентироваться «Реал»: Кепа (за трансфер которого Челси заплатил 80 млн евро), Аллисон (Ливерпуль отдал 62,5 млн евро) и Онана (Ман Юнайтед заплатил 50 млн евро).

Еще в 2018 году контракт Андрея стоил всего 8 млн евро. Сейчас, учитывая отличную форму Лунина, а особенно его перфоманс в игре против «Манчестер Сити», трансферная стоимость украинца резко поднялась.

Действующее соглашение украинца с королевским клубом рассчитано до лета 2025 года. Слухи о том, что руководство «Реала» хочет переподписать контракт с кипером, ходят уже давно.

Transfermarkt оценивает Лунина в 16 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» хочет подписать Андрея за 20 млн евро.