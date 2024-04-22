Источник: Реал может дорого продать Лунина, если украинец решит уйти
Последние матчи резко подняли трансферную стоимость Андрея
Руководство мадридского футбольного клуба «Реал» планирует дорого продать украинского голкипера Андрея Лунина, если он решить покинуть команду в летнее трансферное окно.
Об этом сообщает издание AS. Источник не называет точную сумму, однако приводит прецеденты, на которые будет ориентироваться «Реал»: Кепа (за трансфер которого Челси заплатил 80 млн евро), Аллисон (Ливерпуль отдал 62,5 млн евро) и Онана (Ман Юнайтед заплатил 50 млн евро).
Еще в 2018 году контракт Андрея стоил всего 8 млн евро. Сейчас, учитывая отличную форму Лунина, а особенно его перфоманс в игре против «Манчестер Сити», трансферная стоимость украинца резко поднялась.
Действующее соглашение украинца с королевским клубом рассчитано до лета 2025 года. Слухи о том, что руководство «Реала» хочет переподписать контракт с кипером, ходят уже давно.
Transfermarkt оценивает Лунина в 16 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» хочет подписать Андрея за 20 млн евро.
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