Новый претендент на Лунина. Полуфиналист ЛЧ хочет купить Андрея за 20 млн
Украинский вратарь может стать игроком «ПСЖ»
25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.
Сейчас у украинца действующий контракт с «галактикос» до 2025 года, но если Лунин не продлит соглашение, то «Реал» продаст вратаря уже летом, чтобы выручить за него хоть какие-то деньги. Отмечается, что за ситуацией внимательно следит полуфиналист Лиги чемпионов «ПСЖ», который недоволен игрой Джанлуиджи Доннаруммы. Парижане готовы приобрести Андрея летом и предложат «Реалу» сумму в размере 20 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что руководство мюнхенской «Баварии» хочет подписать 25-летнего украинского голкипера Андрея Лунина из мадридского «Реала».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите самые интересные моменты поединка 32-го тура Ла Лиги
Каталонский клуб гарантировал себе еврокубки в следующем сезоне