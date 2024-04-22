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  4. Новый претендент на Лунина. Полуфиналист ЛЧ хочет купить Андрея за 20 млн
Испания
22 апреля 2024, 00:47 | Обновлено 22 апреля 2024, 00:49
437
1

Новый претендент на Лунина. Полуфиналист ЛЧ хочет купить Андрея за 20 млн

Украинский вратарь может стать игроком «ПСЖ»

22 апреля 2024, 00:47 | Обновлено 22 апреля 2024, 00:49
437
1
Новый претендент на Лунина. Полуфиналист ЛЧ хочет купить Андрея за 20 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

Сейчас у украинца действующий контракт с «галактикос» до 2025 года, но если Лунин не продлит соглашение, то «Реал» продаст вратаря уже летом, чтобы выручить за него хоть какие-то деньги. Отмечается, что за ситуацией внимательно следит полуфиналист Лиги чемпионов «ПСЖ», который недоволен игрой Джанлуиджи Доннаруммы. Парижане готовы приобрести Андрея летом и предложат «Реалу» сумму в размере 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что руководство мюнхенской «Баварии» хочет подписать 25-летнего украинского голкипера Андрея Лунина из мадридского «Реала».

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Дмитро Олійник Источник: Realmadridexclusivo
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Комментарии 1
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Alehandro
а новий претендент бачив як Андрій сьогодні з Барсою на подачі кутового "вийшов за пивом"?)
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