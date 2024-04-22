Новый претендент на Лунина. Полуфиналист ЛЧ хочет купить Андрея за 20 млн

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

Сейчас у украинца действующий контракт с «галактикос» до 2025 года, но если Лунин не продлит соглашение, то «Реал» продаст вратаря уже летом, чтобы выручить за него хоть какие-то деньги. Отмечается, что за ситуацией внимательно следит полуфиналист Лиги чемпионов «ПСЖ», который недоволен игрой Джанлуиджи Доннаруммы. Парижане готовы приобрести Андрея летом и предложат «Реалу» сумму в размере 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что руководство мюнхенской «Баварии» хочет подписать 25-летнего украинского голкипера Андрея Лунина из мадридского «Реала».