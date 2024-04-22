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  4. Анчелотти сообщил Лунину, какая у него будет роль после возвращения Куртуа
Испания
22 апреля 2024, 11:19 |
2569
1

Анчелотти сообщил Лунину, какая у него будет роль после возвращения Куртуа

Украинский вратарь в ближайшее время должен продлить контракт с «Реалом»

22 апреля 2024, 11:19 |
2569
1
Анчелотти сообщил Лунину, какая у него будет роль после возвращения Куртуа
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

Обе стороны сейчас близки к продолжению сотрудничества. Ожидается, что Лунин получит новый контракт на лучших финансовых условиях.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти уже провел разговор с Луниным и выразил ему свое доверие. Наставник дал украинцу понять, что даже когда Куртуа вернется после травмы, он продолжит играть важную роль в команде и больше не будет дублером Тибо.

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 28 матчей, в которых пропустил 25 голов и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин в ближайшее время продлит контракт с «королевским клубом».

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Карло Анчелотти Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Тибо Куртуа
Дмитро Олійник Источник: PlanetarealMadrid
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