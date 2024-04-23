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Украина. Премьер лига
23 апреля 2024, 03:40 |
159
0

Как выглядит список бомбардиров УПЛ 2023/24 после 25-го тура?

Единоличным лидером является форвард Динамо Владислав Ванат – 12 голов, 7 ассистов

23 апреля 2024, 03:40 |
159
0
Как выглядит список бомбардиров УПЛ 2023/24 после 25-го тура?
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

20–22 апреля состоялись матчи 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2023/24.

Форвард киевского «Динамо» Владислав Ванат в поединке против «Полесья» (3:0) оформил гол и ассист. Теперь на его счету 12 забитых мячей и 7 голевых передач.

Это позволяет Ванату уверенно и единолично лидировать в списке бомбардиров чемпионата Украины этого сезона. Вторая позиция также у игрока киевлян – Виталия Буяльского (9 голов и 5 ассистов). К слову, Буяльский отметился забитым мячом в игре с житомирянами.

3-е – 5-е место делят Александр Филлипов («Днепр-1», 8 голов, 3 ассиста), Даниил Сикан («Шахтер», 8 голов, 3 ассиста) и Алексей Гуцуляк («Днепр-1», 8 голов и 2 ассиста).

К слову, Ванат является не только лучшим бомбардиром, но и лучшим ассистентом. 7 голевых передач в этой кампании чемпионата Украины только у Александра Зубкова (на его счету еще 5 голов).

Список бомбардиров УПЛ 2023/24 после 25-го тура:

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Алексей Гуцуляк Владислав Ванат Виталий Буяльский Даниил Сикан Александр Филиппов Александр Зубков Динамо Киев Шахтер Донецк Днепр-1 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига бомбардиры лучший бомбардир статистические расклады
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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