Как выглядит список бомбардиров УПЛ 2023/24 после 25-го тура?

20–22 апреля состоялись матчи 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2023/24.

Форвард киевского «Динамо» Владислав Ванат в поединке против «Полесья» (3:0) оформил гол и ассист. Теперь на его счету 12 забитых мячей и 7 голевых передач.

Это позволяет Ванату уверенно и единолично лидировать в списке бомбардиров чемпионата Украины этого сезона. Вторая позиция также у игрока киевлян – Виталия Буяльского (9 голов и 5 ассистов). К слову, Буяльский отметился забитым мячом в игре с житомирянами.

3-е – 5-е место делят Александр Филлипов («Днепр-1», 8 голов, 3 ассиста), Даниил Сикан («Шахтер», 8 голов, 3 ассиста) и Алексей Гуцуляк («Днепр-1», 8 голов и 2 ассиста).

К слову, Ванат является не только лучшим бомбардиром, но и лучшим ассистентом. 7 голевых передач в этой кампании чемпионата Украины только у Александра Зубкова (на его счету еще 5 голов).

Список бомбардиров УПЛ 2023/24 после 25-го тура: