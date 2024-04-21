Украина. Премьер лига21 апреля 2024, 18:56 | Обновлено 21 апреля 2024, 19:35
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ВИДЕО. Ванат вывел Динамо вперед в игре против Полесья, ассист у Ярмоленко
После первого тайма счет 1:0 в пользу киевлян, Владислав забил на 32-й минуте
21 апреля 2024, 18:56 | Обновлено 21 апреля 2024, 19:35
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21 апреля проходит матч 25-го тура УПЛ между командами «Динамо» Киев и «Полесье» Житомир.
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Поединок проходит на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского в Киеве. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
Счет в матче на 32-й минуте открыл форвард киевлян Владислав Ванат. Ассист на него оформил Андрей Ярмоленко.
ВИДЕО. Ванат вывел Динамо вперед в игре против Полесья, ассист у Ярмоленко
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