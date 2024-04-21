21 апреля проходит матч 25-го тура УПЛ между командами «Динамо» Киев и «Полесье» Житомир.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского в Киеве. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Счет в матче на 32-й минуте открыл форвард киевлян Владислав Ванат. Ассист на него оформил Андрей Ярмоленко.

ВИДЕО. Ванат вывел Динамо вперед в игре против Полесья, ассист у Ярмоленко