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  4. ФОТО. Лунин после матча с Барселоной встретился с легендарным спортсменом
Испания
22 апреля 2024, 10:37 |
2944
0

ФОТО. Лунин после матча с Барселоной встретился с легендарным спортсменом

Том Брэди поздравил «галактикос» с победой в Эль-Класико

22 апреля 2024, 10:37 |
2944
0
ФОТО. Лунин после матча с Барселоной встретился с легендарным спортсменом
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

21 апреля состоялся матч 32-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Барселона». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу королевского клуба.

Матч посетил легендарный американский экс-квотербек Том Брэди, который выиграл семь Супербоулов и является самым титулованным игроком в истории американского футбола.

Брэди после матча встретился с игроками «Реала» в раздевалке, включая украинского вратаря «сливочных» Андрея Лунина, и поздравил их с победой в Эль-Класико.

ФОТО. Лунин после матча с Барселоной встретился с легендарным спортсменом

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Том Брэди Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Реал - Барселона Ла Лига Андрей Лунин
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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