ФОТО. Лунин после матча с Барселоной встретился с легендарным спортсменом
Том Брэди поздравил «галактикос» с победой в Эль-Класико
21 апреля состоялся матч 32-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Барселона». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу королевского клуба.
Матч посетил легендарный американский экс-квотербек Том Брэди, который выиграл семь Супербоулов и является самым титулованным игроком в истории американского футбола.
Брэди после матча встретился с игроками «Реала» в раздевалке, включая украинского вратаря «сливочных» Андрея Лунина, и поздравил их с победой в Эль-Класико.
ФОТО. Лунин после матча с Барселоной встретился с легендарным спортсменом
April 21, 2024
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