21 апреля состоялся матч 32-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Барселона». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу королевского клуба.

Матч посетил легендарный американский экс-квотербек Том Брэди, который выиграл семь Супербоулов и является самым титулованным игроком в истории американского футбола.

Брэди после матча встретился с игроками «Реала» в раздевалке, включая украинского вратаря «сливочных» Андрея Лунина, и поздравил их с победой в Эль-Класико.

ФОТО. Лунин после матча с Барселоной встретился с легендарным спортсменом