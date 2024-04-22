ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с лучшим бомбардиром УПЛ

Киевское «Динамо» официально сообщило о продлении контракта с основном форвардом команды Владиславом Ванатом. Новое соглашение с 22-летним форвардом сборной Украины рассчитано еще на три года – до 30 июня 2027 года.

В нынешнем сезоне на счету Ваната 12 голов и 10 ассистов в 23 матчах УПЛ за «Динамо». Он лидирует в бомбардирской гонке чемпионата Украины.

Ванат является воспитанником «Динамо», за первую команду дебютировал в 2021 году. Суммарно провел за киевлян 70 матчей.

Трансферная стоимость Ваната сейчас оценивается в 7 миллионов евро. Форвард провел 5 матчей в составе сборной Украины, голов не забивал.