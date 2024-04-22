Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с лучшим бомбардиром УПЛ
Украина. Премьер лига
22 апреля 2024, 19:39 | Обновлено 22 апреля 2024, 19:43
3236
13

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с лучшим бомбардиром УПЛ

Владислав Ванат останется в клубе до 2027 года

22 апреля 2024, 19:39 | Обновлено 22 апреля 2024, 19:43
3236
13
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с лучшим бомбардиром УПЛ
ФК Динамо. Владислав Ванат

Киевское «Динамо» официально сообщило о продлении контракта с основном форвардом команды Владиславом Ванатом. Новое соглашение с 22-летним форвардом сборной Украины рассчитано еще на три года – до 30 июня 2027 года.

В нынешнем сезоне на счету Ваната 12 голов и 10 ассистов в 23 матчах УПЛ за «Динамо». Он лидирует в бомбардирской гонке чемпионата Украины.

Ванат является воспитанником «Динамо», за первую команду дебютировал в 2021 году. Суммарно провел за киевлян 70 матчей.

Трансферная стоимость Ваната сейчас оценивается в 7 миллионов евро. Форвард провел 5 матчей в составе сборной Украины, голов не забивал.

По теме:
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер гарантировал себе еврокубки
Сергей ПЕТЬКО: «Рады, что конкуренты Миная также потеряли очки»
Источник: Реал может дорого продать Лунина, если украинец решит уйти
Владислав Ванат Динамо Киев продление контракта Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Дидух Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Над пропастью. Металлист 1925 и Оболонь сильнейшего не определили
Футбол | 22 апреля 2024, 17:30 2
Над пропастью. Металлист 1925 и Оболонь сильнейшего не определили
Над пропастью. Металлист 1925 и Оболонь сильнейшего не определили

Аутсайдеры УПЛ сыграли с результатом, который выгоден только для их конкурентов

Источник: Хацкевич после провала в Польше может возглавить литовский клуб
Футбол | 22 апреля 2024, 14:01 13
Источник: Хацкевич после провала в Польше может возглавить литовский клуб
Источник: Хацкевич после провала в Польше может возглавить литовский клуб

Белорусский специалист провел переговоры с руководством «Кауно Жальгирис»

Агент Луческу рассказал, почему бывший тренер Динамо был в Киеве
Футбол | 21.04.2024, 23:59
Агент Луческу рассказал, почему бывший тренер Динамо был в Киеве
Агент Луческу рассказал, почему бывший тренер Динамо был в Киеве
У кого 8.5? Стала известна оценка Лунина за суперматч Реал – Барселона
Футбол | 22.04.2024, 00:40
У кого 8.5? Стала известна оценка Лунина за суперматч Реал – Барселона
У кого 8.5? Стала известна оценка Лунина за суперматч Реал – Барселона
Еще один шаг к чемпионству. Реал вырвал победу у Барселоны
Футбол | 22.04.2024, 00:04
Еще один шаг к чемпионству. Реал вырвал победу у Барселоны
Еще один шаг к чемпионству. Реал вырвал победу у Барселоны
Комментарии 13
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
FunnyCat_____
отлично -  будущее ДК и сборной Украины!
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Pavel_i_CO
Владислав молодець. Не часто побачиш найкращого бомбардира чемпіонату, який одночасно й один з найкращих асистентів 
Ответить
+3
Saar
Класно! Майбутнє українського футбу!
Ответить
+3
🔱Avtoigor🔱
В нього все попереду. Молодець👏
Успіхів.
Ответить
+2
serhiy
А де кротячі педрінї? 
Ответить
0
Nba37
Ну почему-то Шахтер везде переигрывают Динамо начиная с юниоров и заканчивая основной командой, когда Динамо в последний раз выигрывали у Шахтера, Динамо почему-то везде проигрывает Шахтеру 
Ответить
-4
Показать Скрыть 3 ответа
Lion
Подзаборная динамовская братва и здесь о Шахтёре.....
Ответить
-5
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жирона – Кадис – 4:1. Как Довбик каталонцев в еврокубки вывел. Видеообзор
Жирона – Кадис – 4:1. Как Довбик каталонцев в еврокубки вывел. Видеообзор
21.04.2024, 01:18 5
Футбол
Заруба в Нью-Йорке. Райан Гарсия нанес Хейни первое поражение в карьере
Заруба в Нью-Йорке. Райан Гарсия нанес Хейни первое поражение в карьере
21.04.2024, 08:15 29
Бокс
Анчелотти оценил матч против Барселоны, в котором Лунин пропустил два гола
Анчелотти оценил матч против Барселоны, в котором Лунин пропустил два гола
22.04.2024, 07:43 1
Футбол
Куртуа отреагировал на возможное продление контракта Лунина с Реалом
Куртуа отреагировал на возможное продление контракта Лунина с Реалом
20.04.2024, 17:50 4
Футбол
Реал – Барселона – 3:2. Яркое Эль-Классико. Видео голов и обзор
Реал – Барселона – 3:2. Яркое Эль-Классико. Видео голов и обзор
22.04.2024, 00:10 2
Футбол
ВИДЕО. В погоне за Пичичи! Довбик забил 18-й гол в Ла Лиге
ВИДЕО. В погоне за Пичичи! Довбик забил 18-й гол в Ла Лиге
20.04.2024, 23:41 6
Футбол
У кого 8.5? Известна оценка Довбика за гол в историческом матче Жироны
У кого 8.5? Известна оценка Довбика за гол в историческом матче Жироны
21.04.2024, 00:37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем