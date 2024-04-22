Динамо продлит контракт с лучшим бомбардиром УПЛ

Как стало известно Sport.ua из собственных источников, киевское «Динамо» близко к продлению контракта с форвардом Владиславом Ванатом.

Предыдущее соглашение истекало летом следующего года, теперь же нападающий останется динамовцем до 30 июня 2027-го.

Отметим, что 22-летний Ванат, выступающий за первую команду «Динамо» с 2021 года, является лучшим бомбардиром УПЛ в нынешнем сезоне. На его счету 12 забитых мячей (и 10 результативных передач) в 23 матчах за «бело-синих». У ближайшего преследователя в бомбардирской гонке, одноклубника Виталия Буяльского, девять голов в активе.