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Украина. Премьер лига
22 апреля 2024, 13:39 | Обновлено 22 апреля 2024, 14:04
1022
0

Динамо продлит контракт с лучшим бомбардиром УПЛ

Владислав Ванат будет оставаться динамовцем до 2027 года

22 апреля 2024, 13:39 | Обновлено 22 апреля 2024, 14:04
1022
0
Динамо продлит контракт с лучшим бомбардиром УПЛ
ФК Динамо. Владислав Ванат

Как стало известно Sport.ua из собственных источников, киевское «Динамо» близко к продлению контракта с форвардом Владиславом Ванатом.

Предыдущее соглашение истекало летом следующего года, теперь же нападающий останется динамовцем до 30 июня 2027-го.

Отметим, что 22-летний Ванат, выступающий за первую команду «Динамо» с 2021 года, является лучшим бомбардиром УПЛ в нынешнем сезоне. На его счету 12 забитых мячей (и 10 результативных передач) в 23 матчах за «бело-синих». У ближайшего преследователя в бомбардирской гонке, одноклубника Виталия Буяльского, девять голов в активе.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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