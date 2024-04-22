21 апреля состоялся матч 32-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Барселона». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок, пропустив два мяча. На 29-й минуте матча 16-летний футболист «Барсы» Ламин Ямал пробил по воротам «сливочных». Лунин сумел вынести мяч с ленточки. VAR долго проверял, пересек ли мяч линию ворот, однако в итоге гол не был засчитан.

Королевская федерация футбола Испании (RFEF) официально опубликовала диалог главного рефери вчерашнего Эль Класико Сесара Сото Градо c помощниками VAR во время скандального эпизода:

VAR: «Мы ищем доказательства. Этот угол не полезен. Этот другой угол тоже бесполезен. И этот не подходит...»

Сото Градо: «Не надо торопиться, это важное решение. Никакой спешки. Посмотрите все камеры...»

VAR: «Сесар, мы возобновляем игру с углового удара. У нас нет никаких доказательств того, что мяч пересек линию. Угловой удар...»

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ВИДЕО. Забил ли Ямал Лунину? Обнародован разговор судьи и VAR в Эль Класико