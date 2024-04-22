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  4. ВИДЕО. Забил ли Ямал Лунину? Обнародован разговор судьи и VAR в Эль Класико
Испания
22 апреля 2024, 21:45 |
3395
4

ВИДЕО. Забил ли Ямал Лунину? Обнародован разговор судьи и VAR в Эль Класико

21 апреля «Реал» Мадрид обыграл «Барселону» со счетом 3:2

22 апреля 2024, 21:45 |
3395
4
ВИДЕО. Забил ли Ямал Лунину? Обнародован разговор судьи и VAR в Эль Класико
Twitter

21 апреля состоялся матч 32-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Барселона». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок, пропустив два мяча. На 29-й минуте матча 16-летний футболист «Барсы» Ламин Ямал пробил по воротам «сливочных». Лунин сумел вынести мяч с ленточки. VAR долго проверял, пересек ли мяч линию ворот, однако в итоге гол не был засчитан.

Королевская федерация футбола Испании (RFEF) официально опубликовала диалог главного рефери вчерашнего Эль Класико Сесара Сото Градо c помощниками VAR во время скандального эпизода:

VAR: «Мы ищем доказательства. Этот угол не полезен. Этот другой угол тоже бесполезен. И этот не подходит...»

Сото Градо: «Не надо торопиться, это важное решение. Никакой спешки. Посмотрите все камеры...»

VAR: «Сесар, мы возобновляем игру с углового удара. У нас нет никаких доказательств того, что мяч пересек линию. Угловой удар...»

ВИДЕО. Забил ли Ямал Лунину? Обнародован разговор судьи и VAR в Эль Класико

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Источник: Реал может дорого продать Лунина, если украинец решит уйти
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Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Реал - Барселона Ла Лига Андрей Лунин Ламин Ямал видео VAR
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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anacreon
Вони не змогли зарахувати м'яч, бо не знайшли жодного доказу і ракурсу, який би показував, що він повністю перетнув. Справу закрито.
Ответить
+4
GloryUkraine
От якби судила Монзуль...
😂😂😂
Ответить
+2
uausa
Скільки коштувати система VAR, що не дає потрібного ракурсу? Це може стати прецедентом в майбутньому. Або відмазкою...
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+1
easterly
А маймунчік красиво намалював пєналь - чіплявся за ногу захисника як міг, хоча міг спокійно перешагнути). Короче риал клюб гоміків
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-2
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