Анчелотти прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина

21 апреля состоялся матч 32-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Барселона». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок, пропустив два мяча. На 29-й минуте матча 16-летний футболист «Барсы» Ламин Ямал пробил по воротам «сливочных». Лунин сумел вынести мяч с ленточки. VAR долго проверял, пересек ли мяч линию ворот, однако в итоге гол не был засчитан.

После завершения встречи главный тренер «Реала» Карло Анелотти прокомментировал этот эпизод, а также поделился эмоциями от победы:

«Очевидно, что мы сделали очень важный шаг к титулу. Есть большое преимущество, но не можем расслабляться. Нужно набирать больше очков и готовиться в полуфинал Лиги чемпионов.

Игра была равной, конкурентной, с хорошими моментами от обеих команд. В конце концов из последних сил мы победили. И есть хорошее положение в таблице. В моменте с возможным пропущенным не было гола. Мяч не пересек линию. Наш пенальти достаточно чист, по-моему. С нашей стороны была хорошая игра, со стороны Барселоны тоже. Это был матч высокого уровня», – сказал Анчелотти.

Видеообзор матча Реал Мадрид – Барселона – 3:2