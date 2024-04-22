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Украина. Премьер лига
22 апреля 2024, 20:50 | Обновлено 22 апреля 2024, 21:12
1874
13

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер гарантировал себе еврокубки

Горняки могут выйти напрямую в групповой раунд Лиги чемпионов 2024/25

22 апреля 2024, 20:50 | Обновлено 22 апреля 2024, 21:12
1874
13
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер гарантировал себе еврокубки
ФК Шахтер

С 20 по 22 апреля состоялись поединки 25-го тура чемпионата Украины.

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Шахтер во второй раз за несколько дней с трудом переиграл Зарю (2:1) и удерживает лидерство (58 очка). Динамо разгромило Полесье (3:0) и отстает на 4 пункта (54).

Горняки математически не опустятся ниже 4-го места в турнирной таблице. А значит, Шахтер стал первой украинской командой, которая официально гарантировала себе еврокубки в сезоне 2024/25. Для донецкого клуба это будет 30-е участие в еврокубках по итогам чемпионатов Украины. Начиная с сезона 2000/01, горняки постоянно выходят в Лигу чемпионов, занимая 1-е или 2-е место в УПЛ.

В борьбе за третье место Кривбасс на 6 баллов оторвался от Днепра-1, который идет на ничейной серии из 3 матчей.

Лидеры УПЛ: Шахтер (58 + игра в запасе), Динамо (54 + игра в запасе), Кривбасс (51), Днепр-1 (45), Рух (41), Полесье (39).

Шахтер в случае завоевания трофея в УПЛ может попасть в групповой раунд Лиги чемпионов 2024/25, если будет вакантным место обладателя трофея ЛЧ 2023/24 (Боруссия Д может испортить эту перспективу). Любой другой клуб в случае триумфа в сезоне УПЛ будет стартовать с 4-го раунда квалификации ЛЧ.

Внизу турнирной таблицы УПЛ находятся: «Оболонь» (21), «Верес» (20) – зона переходных матчей, «Металлист 1925» (19) и «Минай» (16) – зона вылета в Первую лигу.

⚽️ УПЛ. 25-й тур, 20–22 апреля

  • 🔹 20.04. 15:30. Черноморец – Кривбасс – 1:2
  • 🔹 20.04. 18:00. Ворскла – Колос – 0:2
  • 🔹 21.04. 13:00. Верес – Днепр-1 – 1:1
  • 🔹 21.04. 15:30. Александрия – ЛНЗ Черкассы – 1:2
  • 🔹 21.04. 18:00. Динамо Киев – Полесье – 3:0
  • 🔹 22.04. 13:00. Минай – Рух – 1:1
  • 🔹 22.04. 15:30. Металлист 1925 – Оболонь – 1:1
  • 🔹 22.04. 18:00. Шахтар Донецк – Заря – 2:1

🏆 Турнирная таблица УПЛ

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 24 18 4 2 51 - 20 58
2 Динамо Киев 24 17 3 4 57 - 24 54
3 Кривбасс 25 15 6 4 44 - 25 51
4 Днепр-1 25 12 9 4 35 - 23 45
5 Рух Львов 25 10 11 4 36 - 26 41
6 Полесье 25 11 6 8 31 - 26 39
7 ЛНЗ Черкассы 25 8 8 9 25 - 28 32
8 Ворскла 25 8 6 11 23 - 37 30
9 Черноморец 24 9 2 13 34 - 34 29
10 Колос К 24 6 10 8 18 - 19 28
11 Заря 24 6 8 10 25 - 32 26
12 Александрия 25 6 7 12 22 - 34 25
13 Оболонь 25 4 9 12 16 - 35 21
14 Верес 24 4 8 12 22 - 35 20
15 Металлист 1925 25 4 7 14 25 - 44 19
16 Минай 25 2 10 13 18 - 40 16
Полная таблица

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Комментарии 13
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OtsoCity
Дуже добре
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0
ElrondSparrov
дорогі коментатори ще нічого невіріщено  ще  якщо динамо в 28 турі виграє шахтар а дніпро-1 забере 1 очко в 29 турі то чемпіоном по теорії ймовірності Альберта Ейнштейна  стане Динамо  якщо виграє 6 ігор то буде 72 бали а Шахтар 69 балів   і таке хоч малоймовірно але можливо    
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-2
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Лига конференций без динамо
Чемпион и лидер чемпионата Шахтёр  на своём законом месте 
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-2
Sheva19
Борусия не чего не изменит она ниже 5 место не опуститься а Германия забронирует 5 команду для ЛЧ 
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-3
Alexander Киев
Браво Шахтар! 
Самий популярний та титулований клуб країни на своєму 1-му місці, все по ділу 
Хвойди ОПЗЖ Дирнама як завжди по традиції УПЛ - смокчуть .і. 
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-3
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serhiy
У Шахтаря ,його вболівальників і власників  законне місце біля параші !!!
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-4
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