Турнирная таблица УПЛ. Шахтер гарантировал себе еврокубки
Горняки могут выйти напрямую в групповой раунд Лиги чемпионов 2024/25
С 20 по 22 апреля состоялись поединки 25-го тура чемпионата Украины.
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Шахтер во второй раз за несколько дней с трудом переиграл Зарю (2:1) и удерживает лидерство (58 очка). Динамо разгромило Полесье (3:0) и отстает на 4 пункта (54).
Горняки математически не опустятся ниже 4-го места в турнирной таблице. А значит, Шахтер стал первой украинской командой, которая официально гарантировала себе еврокубки в сезоне 2024/25. Для донецкого клуба это будет 30-е участие в еврокубках по итогам чемпионатов Украины. Начиная с сезона 2000/01, горняки постоянно выходят в Лигу чемпионов, занимая 1-е или 2-е место в УПЛ.
В борьбе за третье место Кривбасс на 6 баллов оторвался от Днепра-1, который идет на ничейной серии из 3 матчей.
Лидеры УПЛ: Шахтер (58 + игра в запасе), Динамо (54 + игра в запасе), Кривбасс (51), Днепр-1 (45), Рух (41), Полесье (39).
Шахтер в случае завоевания трофея в УПЛ может попасть в групповой раунд Лиги чемпионов 2024/25, если будет вакантным место обладателя трофея ЛЧ 2023/24 (Боруссия Д может испортить эту перспективу). Любой другой клуб в случае триумфа в сезоне УПЛ будет стартовать с 4-го раунда квалификации ЛЧ.
Внизу турнирной таблицы УПЛ находятся: «Оболонь» (21), «Верес» (20) – зона переходных матчей, «Металлист 1925» (19) и «Минай» (16) – зона вылета в Первую лигу.
⚽️ УПЛ. 25-й тур, 20–22 апреля
- 🔹 20.04. 15:30. Черноморец – Кривбасс – 1:2
- 🔹 20.04. 18:00. Ворскла – Колос – 0:2
- 🔹 21.04. 13:00. Верес – Днепр-1 – 1:1
- 🔹 21.04. 15:30. Александрия – ЛНЗ Черкассы – 1:2
- 🔹 21.04. 18:00. Динамо Киев – Полесье – 3:0
- 🔹 22.04. 13:00. Минай – Рух – 1:1
- 🔹 22.04. 15:30. Металлист 1925 – Оболонь – 1:1
- 🔹 22.04. 18:00. Шахтар Донецк – Заря – 2:1
🏆 Турнирная таблица УПЛ
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|24
|18
|4
|2
|51 - 20
|58
|2
|Динамо Киев
|24
|17
|3
|4
|57 - 24
|54
|3
|Кривбасс
|25
|15
|6
|4
|44 - 25
|51
|4
|Днепр-1
|25
|12
|9
|4
|35 - 23
|45
|5
|Рух Львов
|25
|10
|11
|4
|36 - 26
|41
|6
|Полесье
|25
|11
|6
|8
|31 - 26
|39
|7
|ЛНЗ Черкассы
|25
|8
|8
|9
|25 - 28
|32
|8
|Ворскла
|25
|8
|6
|11
|23 - 37
|30
|9
|Черноморец
|24
|9
|2
|13
|34 - 34
|29
|10
|Колос К
|24
|6
|10
|8
|18 - 19
|28
|11
|Заря
|24
|6
|8
|10
|25 - 32
|26
|12
|Александрия
|25
|6
|7
|12
|22 - 34
|25
|13
|Оболонь
|25
|4
|9
|12
|16 - 35
|21
|14
|Верес
|24
|4
|8
|12
|22 - 35
|20
|15
|Металлист 1925
|25
|4
|7
|14
|25 - 44
|19
|16
|Минай
|25
|2
|10
|13
|18 - 40
|16
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