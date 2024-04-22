Турнирная таблица УПЛ. Шахтер гарантировал себе еврокубки

С 20 по 22 апреля состоялись поединки 25-го тура чемпионата Украины.

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Шахтер во второй раз за несколько дней с трудом переиграл Зарю (2:1) и удерживает лидерство (58 очка). Динамо разгромило Полесье (3:0) и отстает на 4 пункта (54).

Горняки математически не опустятся ниже 4-го места в турнирной таблице. А значит, Шахтер стал первой украинской командой, которая официально гарантировала себе еврокубки в сезоне 2024/25. Для донецкого клуба это будет 30-е участие в еврокубках по итогам чемпионатов Украины. Начиная с сезона 2000/01, горняки постоянно выходят в Лигу чемпионов, занимая 1-е или 2-е место в УПЛ.

В борьбе за третье место Кривбасс на 6 баллов оторвался от Днепра-1, который идет на ничейной серии из 3 матчей.

Лидеры УПЛ: Шахтер (58 + игра в запасе), Динамо (54 + игра в запасе), Кривбасс (51), Днепр-1 (45), Рух (41), Полесье (39).

Шахтер в случае завоевания трофея в УПЛ может попасть в групповой раунд Лиги чемпионов 2024/25, если будет вакантным место обладателя трофея ЛЧ 2023/24 (Боруссия Д может испортить эту перспективу). Любой другой клуб в случае триумфа в сезоне УПЛ будет стартовать с 4-го раунда квалификации ЛЧ.

Внизу турнирной таблицы УПЛ находятся: «Оболонь» (21), «Верес» (20) – зона переходных матчей, «Металлист 1925» (19) и «Минай» (16) – зона вылета в Первую лигу.

⚽️ УПЛ. 25-й тур, 20–22 апреля

🔹 20.04. 15:30. Черноморец – Кривбасс – 1:2

– 1:2 🔹 20.04. 18:00. Ворскла – Колос – 0:2

– 0:2 🔹 21.04. 13:00. Верес – Днепр-1 – 1:1

🔹 21.04. 15:30. Александрия – ЛНЗ Черкассы – 1:2

– 1:2 🔹 21.04. 18:00. Динамо Киев – Полесье – 3:0

– Полесье – 3:0 🔹 22.04. 13:00. Минай – Рух – 1:1

🔹 22.04. 15:30. Металлист 1925 – Оболонь – 1:1

🔹 22.04. 18:00. Шахтар Донецк – Заря – 2:1

🏆 Турнирная таблица УПЛ