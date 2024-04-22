На последних минутах спас вратарь. Минай дома сыграл вничью с Рухом

В понедельник, 22 апреля, закарпатский «Минай» и львовский «Рух» встретились в матче 25-го тура Украинской Премьер-лиги.

После поражения от «Динамо» главный тренер «Миная» Желько Любенович в стартовом составе своей команды сделал несколько перестановок: вместо Бандуры, Немчанинова, Витенчука, Демиденко и дисквалифицированного Дмитрука на поле вышли Кемкин, Пиддубный, Ременяк, Семотюк и Устименко. В составе «Руха» Виталий Пономарев после домашней ничьи с «Кривбассом» сделал одну ротацию: вместо дисквалифицированного Теслюка задействовал Квасницу.

Соперники активно начали важный для них поединок. Гости больше владели мячом, но опасных моментов у ворот Кемкина не возникало из-за неточности завершающих передач. Не хватило точности и удару головой Пастуха, который вскоре мог стать автором результативной передачи, но Плюман головой тоже пробил мимо ворот.

В середине тайма реальную возможность открыть счет упустил Пастух, который после паса Квасницы пробил сходу над перекладиной ворот. Следующую атаку «Руха» пытался завершить Сыч, но в этот раз уже Кемкин парировал опасный удар. Минайцы ответили штрафным ударом в исполнении Вакулы, но Петько пробил в руки вратарю. Реальную же возможность открыть счет потерял Кораблин, с близкого расстояния попавший в Ледвия. Под конец тайма гости снова создали голевой момент, но на этот раз Таллес из выгодной позиции пробы выше ворот.

В начале второй половины встречи Таллес в борьбе за мяч с Петько упал в штрафной. Арбитр Евтухов сначала назначил пенальти, но вскоре после просмотра видеоповтора момента решение отменил. А игроки «Миная» опасные моменты создавали после розыгрыша стандартов. Сначала после штрафного удара в исполнении Вакулы сходу пробивал Устименко, но Ледвий чудом успел отреагировать на удар.

А вскоре Вакула исполнил угловой удар и неприкрытый Петько головой сумел метко пробить мимо вратаря, забив свой первый гол с начала чемпионата. Так наконец был забит и первый гол в домашних матчах «Миная» с «Рухом» в УПЛ – в 3-й игре. Руховцы не смирились с таким развитием событий и сумели сравнять счет. После фланговой передачи Таллеса на дальнюю штангу отличился Квасница, про которого забыли защитники хозяев поля.

Обе команды продолжали искать пути взятия ворот соперников, и «Рух» упустил возможность выйти вперед. Кемкин в броске парировал опасный удар Карабина. Также вратарь хозяев спас команду и после удара с нескольких метров Таллеса. Отметим и Ледвия, который тоже сыграл надежно, парировав опасный удар Устименко.

В итоге домашние поединки «Миная» с «Рухом» и дальше завершаются вничью. В целом же ничейная серия минайцев с руховцами продолжается в УПЛ 5 игр. Голевая клубная рекордная серия «Миная» в чемпионате длится уже 6 игр. Игроки «Руха» повторили две клубные рекордные голевые серии: общую, которая длится 9 игр, и гостевую – 6 матчей. Руховцы увеличили отрыв от своих преследователей из «Полесья», а «Минай» остался на дне турнирной таблицы.

Украинская Премьер-лига. 25 тур.

«Минай» – «Рух» – 1:1

Голы: Петько (68) – Квасница (77).

Предупреждение: Кисель (40), Петько (90) – Фёдор (55), Плюман (64).

«Минай»: Кемкин – Поддубный, Скиба, Чуев – Кисиль (Воробчак, 82), Петько, Вакула, Семотюк (Витенчук, 78) – Кораблин, Ременяк (Гуничев, 63) – Устименко.

«Рух»: Ледвий – Слюбик, Холод, Сыч, Роман – Дидык (Карабин, 70), Пастух, Таллес – Квасница, Плюман (Рунич, 70) – Федор.

Арбитр: Дмитрий Евтухов (Днепр).

Стадион: «Минай» (село Минай Закарпатской области).

Наши оценки:

Замены «Минай»: Гуничев - 5.5, Витенчук - б/о, Воробчак - б/о.

Замены «Рух»: Карабин - 5.5, Рунич - 5.5.

МИНАЙ – РУХ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА