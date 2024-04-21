Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Минай – Рух. Текстовая трансляция матча
Чемпионат Украины
Минай
22.04.2024 13:00 - : -
Рух Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
21 апреля 2024, 21:27 |
165
0

Минай – Рух. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 25-го тура чемпионата Украины по футболу

21 апреля 2024, 21:27 |
165
0
Минай – Рух. Текстовая трансляция матча
ФК Минай

В понедельник, 22 апреля, закарпатский «Минай» и львовский «Рух» встретятся в матче 25-го тура Украинской Премьер-лиги. Команды сыграют на стадионе «Минай» в одноименном селе Закарпатской области. Начало встречи назначено на 13.00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Минай» во второй части сезона набрал больше очков, чем в первой: 9 против 6. Самое главное, закарпатский коллектив под руководством Желько Любеновича, возглавившего команду во время зимнего перерыва, улучшил качество игры. Благодаря этому команда дважды выиграла. До перерыва у закарпатского клуба в графе победы стоял ноль. «Рух» вторую половину сезона также проводит успешно. Команда одержала четыре победы и дважды сыграла вничью. Поражение только одно – от «Шахтера».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Рух», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
СУРКИС: «Я в футболе уже 30 лет. Луческу сказал, что Динамо прогрессирует»
ШОВКОВСКИЙ: «Надо смотреть в будущее. Бражко еще даже не начал тренировки»
Сергей НАГОРНЯК: «Эпицентр хочет попробовать себя в переходных матчах УПЛ»
чемпионат Украины по футболу текстовая трансляция Украинская Премьер-лига Минай Рух Львов Минай - Рух
Олександр Брусенцов
Олександр Брусенцов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Три нокдауна для Хейни. Райан Гарсия деклассировал чемпиона WBC
Бокс | 21 апреля 2024, 08:35 3
ВИДЕО. Три нокдауна для Хейни. Райан Гарсия деклассировал чемпиона WBC
ВИДЕО. Три нокдауна для Хейни. Райан Гарсия деклассировал чемпиона WBC

Пояс WBC стал вакантным, так как Райан не вложился в весовую категорию

Кубок Англии. МЮ растерял перевес в 3 мяча над Ковентри. Кто вышел в финал?
Футбол | 21 апреля 2024, 20:23 6
Кубок Англии. МЮ растерял перевес в 3 мяча над Ковентри. Кто вышел в финал?
Кубок Англии. МЮ растерял перевес в 3 мяча над Ковентри. Кто вышел в финал?

Выиграв по пенальти, в финале Кубка Англии Ман Юнайтед сыграет с Ман Сити

Костюк проиграла 4-й ракетке мира в финале престижного турнира в Штутгарте
Теннис | 21.04.2024, 15:18
Костюк проиграла 4-й ракетке мира в финале престижного турнира в Штутгарте
Костюк проиграла 4-й ракетке мира в финале престижного турнира в Штутгарте
Марта КОСТЮК: «У Рыбакиной нет водительских прав? У меня есть»
Теннис | 20.04.2024, 22:39
Марта КОСТЮК: «У Рыбакиной нет водительских прав? У меня есть»
Марта КОСТЮК: «У Рыбакиной нет водительских прав? У меня есть»
У кого 8.5? Известна оценка Довбика за гол в историческом матче Жироны
Футбол | 21.04.2024, 00:37
У кого 8.5? Известна оценка Довбика за гол в историческом матче Жироны
У кого 8.5? Известна оценка Довбика за гол в историческом матче Жироны
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Заруба в Нью-Йорке. Райан Гарсия нанес Хейни первое поражение в карьере
Заруба в Нью-Йорке. Райан Гарсия нанес Хейни первое поражение в карьере
21.04.2024, 08:15 25
Бокс
Жирона – Кадис – 4:1. Как Довбик каталонцев в еврокубки вывел. Видеообзор
Жирона – Кадис – 4:1. Как Довбик каталонцев в еврокубки вывел. Видеообзор
21.04.2024, 01:18 5
Футбол
Куртуа отреагировал на возможное продление контракта Лунина с Реалом
Куртуа отреагировал на возможное продление контракта Лунина с Реалом
20.04.2024, 17:50 4
Футбол
ЧМ по хоккею U-18. На что претендует Украина перед последним туром
ЧМ по хоккею U-18. На что претендует Украина перед последним туром
19.04.2024, 17:11 2
Хоккей
Костюк обыграла 3-ю ракетку мира и вышла в полуфинал на турнире в Штутгарте
Костюк обыграла 3-ю ракетку мира и вышла в полуфинал на турнире в Штутгарте
19.04.2024, 23:34 48
Теннис
ФРИДМАН: «Во время ракетного удара по Днепру команда находилась в Киеве»
ФРИДМАН: «Во время ракетного удара по Днепру команда находилась в Киеве»
19.04.2024, 17:02 1
Футбол
Брюгге догнал Шахтер. Боруссия Д может помешать горнякам выйти в основу ЛЧ
Брюгге догнал Шахтер. Боруссия Д может помешать горнякам выйти в основу ЛЧ
20.04.2024, 06:30 34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем