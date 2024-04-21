В понедельник, 22 апреля, закарпатский «Минай» и львовский «Рух» встретятся в матче 25-го тура Украинской Премьер-лиги. Команды сыграют на стадионе «Минай» в одноименном селе Закарпатской области. Начало встречи назначено на 13.00.

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«Минай» во второй части сезона набрал больше очков, чем в первой: 9 против 6. Самое главное, закарпатский коллектив под руководством Желько Любеновича, возглавившего команду во время зимнего перерыва, улучшил качество игры. Благодаря этому команда дважды выиграла. До перерыва у закарпатского клуба в графе победы стоял ноль. «Рух» вторую половину сезона также проводит успешно. Команда одержала четыре победы и дважды сыграла вничью. Поражение только одно – от «Шахтера».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Рух», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.