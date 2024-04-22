Виталий ПОНОМАРЕВ: «Игроки Руха не готовы играть на результат»

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев прокомментировал ничью с «Минаем» (1:1) в матче 25-го тура УПЛ.

– Как прокомментируете сегодняшний поединок?

– Чтобы побеждать в таких матчах, надо забивать голы. Сегодня сказался все-таки опыт футболистов наших, потому что более хладнокровнее надо играть в таких моментах. Но мы двигаемся дальше. По моему мнению, команда сыграла хорошую игру. Конечно, хотелось победить, все для этого ребята делали, но, хочешь не хочешь, на сегодняшний день мы – претенденты на еврокубки. У нас такой задачи не было, но раз мы сегодня там – конечно, это также на ребят где-то психологически давит, надо играть последние туры на результат. Они к тому не готовы на сегодняшний день.

– Можно ли говорить о том, что во многом ничья – это залог удачной игры вратаря «Миная» Александра Кемкина?

– Вратарь очень хорошо сыграл, и вообще «Минай» достаточно организованно сыграл эту игру. Мы видим, во 2-м круге команда достаточно организованная, очень много позабирали очков у серьезных команд, «Днепра-1», например. Очень хорошая команда, непросто было сегодня противодействовать им.

– Какой разговор в перерыве был? Немножко другой команда вышла уже на 2-й тайм.

– Чтобы быстрее с мячом работали, повысили точность передач, потому что в 1-м тайме было немного много брака в простых ситуациях.

– Довольны ли действиями игроков, которые вышли на замену?

– Ярослав Карабин и Василий Рунич добавили интенсивности, оба имели шансы забить. Поэтому, в принципе, я доволен всеми ребятами. Конечно, что были ошибки и ошибки будут, но я их поблагодарил за игру, потому что на самом деле создали очень много голевых моментов. Мы играли в открытый, хороший футбол, и я только поблагодарил ребят.

– Этот факт, что «Рух», предположительно, является еврокубковой командой следующего сезона – возможно, это где-то залог того, что соперники очень серьезно настраиваются?

– Конечно, соперники сейчас настраиваются по-особенному на нас, но я еще раз говорю: чтобы играть на результат, надо быть готовым к этому. Надо иметь определенный опыт, мастерство определенное. На сегодняшний день, я еще раз говорю, очень серьезный шаг вперед наша команда сделала, но чтобы бороться за результат, надо иметь запас.

После этой ничьи «Рух» остается на 5-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 41 очко в 25 турах чемпионата.