Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виталий ПОНОМАРЕВ: «Игроки Руха не готовы играть на результат»
Чемпионат Украины
Минай
22.04.2024 13:00 – FT 1 : 1
Рух Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
22 апреля 2024, 15:52 |
246
0

Виталий ПОНОМАРЕВ: «Игроки Руха не готовы играть на результат»

Главный тренер «Руха» прокомментировал ничью с «Минаем»

22 апреля 2024, 15:52 |
246
0
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Игроки Руха не готовы играть на результат»
ФК Рух. Виталий Пономарев

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев прокомментировал ничью с «Минаем» (1:1) в матче 25-го тура УПЛ.

– Как прокомментируете сегодняшний поединок?

– Чтобы побеждать в таких матчах, надо забивать голы. Сегодня сказался все-таки опыт футболистов наших, потому что более хладнокровнее надо играть в таких моментах. Но мы двигаемся дальше. По моему мнению, команда сыграла хорошую игру. Конечно, хотелось победить, все для этого ребята делали, но, хочешь не хочешь, на сегодняшний день мы – претенденты на еврокубки. У нас такой задачи не было, но раз мы сегодня там – конечно, это также на ребят где-то психологически давит, надо играть последние туры на результат. Они к тому не готовы на сегодняшний день.

– Можно ли говорить о том, что во многом ничья – это залог удачной игры вратаря «Миная» Александра Кемкина?

– Вратарь очень хорошо сыграл, и вообще «Минай» достаточно организованно сыграл эту игру. Мы видим, во 2-м круге команда достаточно организованная, очень много позабирали очков у серьезных команд, «Днепра-1», например. Очень хорошая команда, непросто было сегодня противодействовать им.

– Какой разговор в перерыве был? Немножко другой команда вышла уже на 2-й тайм.

– Чтобы быстрее с мячом работали, повысили точность передач, потому что в 1-м тайме было немного много брака в простых ситуациях.

– Довольны ли действиями игроков, которые вышли на замену?

– Ярослав Карабин и Василий Рунич добавили интенсивности, оба имели шансы забить. Поэтому, в принципе, я доволен всеми ребятами. Конечно, что были ошибки и ошибки будут, но я их поблагодарил за игру, потому что на самом деле создали очень много голевых моментов. Мы играли в открытый, хороший футбол, и я только поблагодарил ребят.

– Этот факт, что «Рух», предположительно, является еврокубковой командой следующего сезона – возможно, это где-то залог того, что соперники очень серьезно настраиваются?

– Конечно, соперники сейчас настраиваются по-особенному на нас, но я еще раз говорю: чтобы играть на результат, надо быть готовым к этому. Надо иметь определенный опыт, мастерство определенное. На сегодняшний день, я еще раз говорю, очень серьезный шаг вперед наша команда сделала, но чтобы бороться за результат, надо иметь запас.

После этой ничьи «Рух» остается на 5-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 41 очко в 25 турах чемпионата.

По теме:
На последних минутах спас вратарь. Минай дома сыграл вничью с Рухом
В Днепре-1 отреагировали на возможный перенос матча с Динамо в Киев
Ростислав ТАРАНУХА: «Наша мотивация – остаться в УПЛ»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Рух Львов Минай - Рух Виталий Пономарев пресс-конференция
Дмитро Вербинський Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

18-й гол Довбика, результативные ошибки Лунина и Забарного
Футбол | 22 апреля 2024, 14:30 0
18-й гол Довбика, результативные ошибки Лунина и Забарного
18-й гол Довбика, результативные ошибки Лунина и Забарного

Блогер Sport.ua Сергей Тищенко рассказывает, как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах

Лунин или Куртуа? Анчелотти выбрал вратаря на решающие матчи сезона
Футбол | 22 апреля 2024, 00:07 0
Лунин или Куртуа? Анчелотти выбрал вратаря на решающие матчи сезона
Лунин или Куртуа? Анчелотти выбрал вратаря на решающие матчи сезона

Наставник доверяет украинскому голкиперу

ФОТО. Пересек ли мяч линию ворот Лунина? Обнародован четкий кадр
Футбол | 21.04.2024, 23:36
ФОТО. Пересек ли мяч линию ворот Лунина? Обнародован четкий кадр
ФОТО. Пересек ли мяч линию ворот Лунина? Обнародован четкий кадр
Агент Луческу рассказал, почему бывший тренер Динамо был в Киеве
Футбол | 21.04.2024, 23:59
Агент Луческу рассказал, почему бывший тренер Динамо был в Киеве
Агент Луческу рассказал, почему бывший тренер Динамо был в Киеве
«Это не шутка». Суркис назвал игрока Динамо, который будет стоить 300 млн
Футбол | 22.04.2024, 10:53
«Это не шутка». Суркис назвал игрока Динамо, который будет стоить 300 млн
«Это не шутка». Суркис назвал игрока Динамо, который будет стоить 300 млн
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, когда Костюк сыграет против Рыбакиной в финале в Штутгарте
Стало известно, когда Костюк сыграет против Рыбакиной в финале в Штутгарте
20.04.2024, 20:29 2
Теннис
Марта КОСТЮК: «У Рыбакиной нет водительских прав? У меня есть»
Марта КОСТЮК: «У Рыбакиной нет водительских прав? У меня есть»
20.04.2024, 22:39 8
Теннис
Куртуа отреагировал на возможное продление контракта Лунина с Реалом
Куртуа отреагировал на возможное продление контракта Лунина с Реалом
20.04.2024, 17:50 4
Футбол
Еще один шаг к чемпионству. Реал вырвал победу у Барселоны
Еще один шаг к чемпионству. Реал вырвал победу у Барселоны
22.04.2024, 00:04 22
Футбол
Бернарду Силва прокомментировал неудачный удар с пенальти в ворота Лунина
Бернарду Силва прокомментировал неудачный удар с пенальти в ворота Лунина
21.04.2024, 18:04
Футбол
Жирона – Кадис – 4:1. Как Довбик каталонцев в еврокубки вывел. Видеообзор
Жирона – Кадис – 4:1. Как Довбик каталонцев в еврокубки вывел. Видеообзор
21.04.2024, 01:18 5
Футбол
Заруба в Нью-Йорке. Райан Гарсия нанес Хейни первое поражение в карьере
Заруба в Нью-Йорке. Райан Гарсия нанес Хейни первое поражение в карьере
21.04.2024, 08:15 26
Бокс
ВИДЕО. В погоне за Пичичи! Довбик забил 18-й гол в Ла Лиге
ВИДЕО. В погоне за Пичичи! Довбик забил 18-й гол в Ла Лиге
20.04.2024, 23:41 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем