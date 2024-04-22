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Чемпионат Украины
Минай
22.04.2024 13:00 – FT 1 : 1
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
22 апреля 2024, 22:23 | Обновлено 22 апреля 2024, 22:27
139
0

Минай – Рух – 1:1. Обмен уколами во втором тайме. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 25-го тура УПЛ

22 апреля 2024, 22:23 | Обновлено 22 апреля 2024, 22:27
139
0
Минай – Рух – 1:1. Обмен уколами во втором тайме. Видео голов и обзор
УПЛ

22 апреля «Минай» и львовский «Рух» сыграли вничью в матче 25-го тура УПЛ.

Команды обменялись голами во втором тайме.

Украинская Премьер-лига. 25-й тур, 22 апреля

Минай – Рух – 1:1

Голы: Петько, 68 – Квасница, 77.

Видео голов и обзор матча

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Илья Квасница (Рух Львов).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Петько (Минай).
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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