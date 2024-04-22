Украина. Премьер лига22 апреля 2024, 22:23 | Обновлено 22 апреля 2024, 22:27
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Минай – Рух – 1:1. Обмен уколами во втором тайме. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 25-го тура УПЛ
22 апреля 2024, 22:23 | Обновлено 22 апреля 2024, 22:27
139
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22 апреля «Минай» и львовский «Рух» сыграли вничью в матче 25-го тура УПЛ.
Команды обменялись голами во втором тайме.
Украинская Премьер-лига. 25-й тур, 22 апреля
Минай – Рух – 1:1
Голы: Петько, 68 – Квасница, 77.
Видео голов и обзор матча
События матча
77’
ГОЛ ! Мяч забил Илья Квасница (Рух Львов).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Петько (Минай).
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