Минай – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В понедельник, 22 апреля, «Минай» в матче 25-го тура УПЛ на одноименном стадионе встретится с «Рухом». Обе предыдущие встречи соперников на Закарпатье завершались без забитых голов.

Минай

«Минай» в среду в перенесенном матче в статусе хозяев поля потерпел поражение от «Динамо» и продолжает замыкать турнирную таблицу. Для минайцев это будет юбилейный, 50-й, домашний матч в УПЛ. Голевая клубная рекордная серия подопечных Желько Любеновича в чемпионате длится 5 игр (8 голов). Пропустят игру дисквалифицированные минайцы Тарас Дмитрук и Сергей Корнийчук.

Капитан «Миная» 37-летний вратарь Александр Бандура может провести 70-й «сухой» матч УПЛ. «Будем пытаться все, что от нас возможное и невозможное, делать», - сказал опытный голкипер перед следующими важными матчами минайцев в борьбе за сохранение прописки в элитном дивизионе.

Рух

В предыдущем туре «Рух» во Львове поровну разделил очки с одним из лидеров чемпионата «Кривбассом». Руховцы находятся на 5-м месте, опережая своих преследователей только на одно очко. К игре с «Минаем» «Рух» подошел с голевой серией, продолжающейся в УПЛ восемь игр (11 голов) и до повторения клубного рекорда руховцев остался еще один матч. С «Минаем» «желто-черные» могут забить 50-й гостевой гол в УПЛ (еще 1 мяч).

Предматчевое мнение главного тренера «Руха» Виталия Пономарева: «У «Миная» задача сохранить прописку в УПЛ, поэтому в матче против нас эта команда отдаст все силы. Игра против «Миная» точно будет тяжелой». Пропустит игру дисквалифицированный нападающий руховцев Теслюк. Также львовскому клубу не помогут травмированные Пидгурский и Слюсарь, зато восстановились голкипер Ванивский и форвард Карабин.

Статистика встреч

Пути «Руха» и «Миная» пересекались уже шесть раз в УПЛ: в пяти матчах были зафиксированы ничьи и одну победу праздновали руховцы. Последний раз минайцы принимали «желто-черных» 25 мая прошлого года и победителя тогда не было – ничья 0:0. Интересно, что обе встречи этих соперников в Закарпатье завершились без забитых голов. Матч соперников в первом круге чемпионата на «Арене Львов» также завершился со счетом 0:0. Тогда «Минай» еще возглавлял Владимир Шаран.

Фемида

Арбитром матча назначен Дмитрий Евтухов (Днепр), который в УПЛ провел только 2 матча. Ранее «Минай» при Евтухове провел один матч в чемпионате, потерпев поражение. «Рух» при этом арбитре сыграет первую игру в УПЛ.

Прогноз на противостояние

«Минай» продолжает бороться за сохранение прописки в УПЛ и настроен на победу. «Рух» будет пытаться закрепиться в первой пятерке команд чемпионата. Прогнозируем боевую ничью на стадионе «Минай».

Ориентировочные составы:

«Минай»: Бандура, Кисиль, Скиба, Немчанинов, Поддубный, Витенчук, Петько, Кораблин, Вакула, Устименко, Попов.

«Рух»: Ледвий, Холод, Сыч, Слюбик, Роман, Дидык, Таллес, Пастух, Плюман, Квасница, Федор.

22 апреля, понедельник