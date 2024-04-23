У кого 8.7? Стала известна оценка Трубина за выигранный матч Бенфики

22 апреля состоялся матч 30-го тура чемпионата Португалии между командами «Фаренсе» и «Бенфика». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок, пропустив один гол.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.7 баллов.

За матч Анатолий 36 раз коснулся мяча, отдал 24 точные передачи из 26 (92%), 1 раз перехватил навес, оформил 1 сейв, заработал 1 фол и выиграл 1 единоборство.

Лучшим игроком поединка был признан автор двух ассистов в составе «Бенфики» Александер Ба (8.7).

Оценки WhoScored за матч Фаренсе – Бенфика – 1:3