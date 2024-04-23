У кого 8.7? Стала известна оценка Трубина за выигранный матч Бенфики
22 апреля «орлы» вместе с украинским голкипером обыграли «Фаренсе» 3:1
22 апреля состоялся матч 30-го тура чемпионата Португалии между командами «Фаренсе» и «Бенфика». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
Украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок, пропустив один гол.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.7 баллов.
За матч Анатолий 36 раз коснулся мяча, отдал 24 точные передачи из 26 (92%), 1 раз перехватил навес, оформил 1 сейв, заработал 1 фол и выиграл 1 единоборство.
Лучшим игроком поединка был признан автор двух ассистов в составе «Бенфики» Александер Ба (8.7).
Оценки WhoScored за матч Фаренсе – Бенфика – 1:3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «нерадзурри», Индзаги и Ко – триумфаторы!
20–21 апреля состоялись матчи 34-го тура чемпионата Англии