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  4. У кого 8.7? Стала известна оценка Трубина за выигранный матч Бенфики
Португалия
23 апреля 2024, 01:02 | Обновлено 23 апреля 2024, 01:30
152
0

У кого 8.7? Стала известна оценка Трубина за выигранный матч Бенфики

22 апреля «орлы» вместе с украинским голкипером обыграли «Фаренсе» 3:1

23 апреля 2024, 01:02 | Обновлено 23 апреля 2024, 01:30
152
0
У кого 8.7? Стала известна оценка Трубина за выигранный матч Бенфики
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

22 апреля состоялся матч 30-го тура чемпионата Португалии между командами «Фаренсе» и «Бенфика». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок, пропустив один гол.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.7 баллов.

За матч Анатолий 36 раз коснулся мяча, отдал 24 точные передачи из 26 (92%), 1 раз перехватил навес, оформил 1 сейв, заработал 1 фол и выиграл 1 единоборство.

Лучшим игроком поединка был признан автор двух ассистов в составе «Бенфики» Александер Ба (8.7).

Оценки WhoScored за матч Фаренсе – Бенфика – 1:3

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Анатолий Трубин оценки WhoScored чемпионат Португалии по футболу Бенфика Фаренсе
Даниил Агарков Источник: WhoScored
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