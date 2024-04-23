Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бенфика с Трубиным выиграла у Фаренсе. Догнать Спортинг очень сложно
Чемпионат Португалии
Фаренсе
22.04.2024 22:15 – FT 1 : 3
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
23 апреля 2024, 00:35 | Обновлено 23 апреля 2024, 00:41
105
0

Бенфика с Трубиным выиграла у Фаренсе. Догнать Спортинг очень сложно

В матче чемпионата Португалии украинский голкипер пропустил один мяч

23 апреля 2024, 00:35 | Обновлено 23 апреля 2024, 00:41
105
0
Бенфика с Трубиным выиграла у Фаренсе. Догнать Спортинг очень сложно
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В матче 30-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» на выезде переиграла «Фаренсе» со счетом 3:1.

Весь матч за орлов провел украинский голкипер Анатолий Трубин и пропустил один мяч.

За 4 тура до финиша «Спортинг» лидирует в Португалии (80 очков), «Бенфика» идет второй (73), Далее – «Порту» и «Брага» (по 62).

Чемпионат Португалии. 30-й тур, 22 апреля

Фаренсе – Бенфика – 1:3

Голы: Беллуми, 23 – Кокджу, 16, Кабрал, 34, Фернандес, 67

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Спортинг Лиссабон 30 26 2 2 87 - 27 80
2 Бенфика 30 23 4 3 68 - 24 73
3 Порту 30 19 5 6 55 - 24 62
4 Брага 30 19 5 6 63 - 41 62
5 Витория Гимараеш 30 17 6 7 45 - 32 57
6 Арока 30 13 5 12 51 - 40 44
7 Морейренсе 30 12 7 11 30 - 34 43
8 Фамаликау 30 8 12 10 33 - 38 36
9 Каза Пия 30 8 8 14 30 - 43 32
10 Фаренсе 30 8 7 15 39 - 44 31
11 Риу Аве 30 5 16 9 32 - 38 31
12 Жил Висенте 30 8 7 15 37 - 48 31
13 Эшторил 30 8 6 16 45 - 52 30
14 Боавишта 30 7 9 14 35 - 56 30
15 Эштрела Амадора 30 6 11 13 32 - 46 29
16 Портимоненсе 30 7 7 16 34 - 64 28
17 Шавеш 30 5 8 17 30 - 62 23
18 Визела 30 4 9 17 29 - 62 21
Полная таблица

По теме:
Милан – Интер – 1:2. Как нерадзурри гарантировали чемпионство. Видео голов
У кого 8.7? Стала известна оценка Трубина за выигранный матч Бенфики
ВИДЕО. Севилья дома обыграла Мальорку в Ла Лиге, однако сезон неудачный
Бенфика Спортинг Лиссабон чемпионат Португалии по футболу видео голов и обзор Анатолий Трубин Фаренсе
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Космические деньги. Кардифф хочет от Нанта €120 млн за погибшего Салу
Футбол | 22 апреля 2024, 23:29 3
Космические деньги. Кардифф хочет от Нанта €120 млн за погибшего Салу
Космические деньги. Кардифф хочет от Нанта €120 млн за погибшего Салу

Валлийский клуб хочет компенсировать потери, которые понес от вылета из АПЛ

Лунин признался, почему Реалу было сложно в обороне при угловых Барселоны
Футбол | 22 апреля 2024, 07:22 5
Лунин признался, почему Реалу было сложно в обороне при угловых Барселоны
Лунин признался, почему Реалу было сложно в обороне при угловых Барселоны

21 апреля королевский клуб обыграл «сине-гранатовых» со счетом 3:2

Лидер АПЛ настроен купить звезду сборной Украины за £60 миллионов
Футбол | 22.04.2024, 00:36
Лидер АПЛ настроен купить звезду сборной Украины за £60 миллионов
Лидер АПЛ настроен купить звезду сборной Украины за £60 миллионов
Шахтер – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 22.04.2024, 16:30
Шахтер – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
«Это не шутка». Суркис назвал игрока Динамо, который будет стоить 300 млн
Футбол | 22.04.2024, 10:53
«Это не шутка». Суркис назвал игрока Динамо, который будет стоить 300 млн
«Это не шутка». Суркис назвал игрока Динамо, который будет стоить 300 млн
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Пересек ли мяч линию ворот Лунина? Обнародован четкий кадр
ФОТО. Пересек ли мяч линию ворот Лунина? Обнародован четкий кадр
21.04.2024, 23:36 21
Футбол
Бернарду Силва прокомментировал неудачный удар с пенальти в ворота Лунина
Бернарду Силва прокомментировал неудачный удар с пенальти в ворота Лунина
21.04.2024, 18:04
Футбол
Еще один шаг к чемпионству. Реал вырвал победу у Барселоны
Еще один шаг к чемпионству. Реал вырвал победу у Барселоны
22.04.2024, 00:04 22
Футбол
Реал – Барселона – 3:2. Яркое Эль-Классико. Видео голов и обзор
Реал – Барселона – 3:2. Яркое Эль-Классико. Видео голов и обзор
22.04.2024, 00:10 2
Футбол
КАСИЛЬЯС: «Потеряв лучшего вратаря мира, Реал с Луниным – в полуфинале ЛЧ»
КАСИЛЬЯС: «Потеряв лучшего вратаря мира, Реал с Луниным – в полуфинале ЛЧ»
21.04.2024, 10:35
Футбол
Новый претендент на Лунина. Полуфиналист ЛЧ хочет купить Андрея за 20 млн
Новый претендент на Лунина. Полуфиналист ЛЧ хочет купить Андрея за 20 млн
22.04.2024, 00:47 5
Футбол
Анчелотти оценил матч против Барселоны, в котором Лунин пропустил два гола
Анчелотти оценил матч против Барселоны, в котором Лунин пропустил два гола
22.04.2024, 07:43 1
Футбол
ВИДЕО. Джепчирчир установила феноменальный мировой рекорд в марафоне
ВИДЕО. Джепчирчир установила феноменальный мировой рекорд в марафоне
21.04.2024, 14:26
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем