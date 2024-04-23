Бенфика с Трубиным выиграла у Фаренсе. Догнать Спортинг очень сложно

В матче 30-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» на выезде переиграла «Фаренсе» со счетом 3:1.

Весь матч за орлов провел украинский голкипер Анатолий Трубин и пропустил один мяч.

За 4 тура до финиша «Спортинг» лидирует в Португалии (80 очков), «Бенфика» идет второй (73), Далее – «Порту» и «Брага» (по 62).

Чемпионат Португалии. 30-й тур, 22 апреля

Фаренсе – Бенфика – 1:3

Голы: Беллуми, 23 – Кокджу, 16, Кабрал, 34, Фернандес, 67

Турнирная таблица