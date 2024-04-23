Португалия23 апреля 2024, 00:35 | Обновлено 23 апреля 2024, 00:41
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Бенфика с Трубиным выиграла у Фаренсе. Догнать Спортинг очень сложно
В матче чемпионата Португалии украинский голкипер пропустил один мяч
23 апреля 2024, 00:35 | Обновлено 23 апреля 2024, 00:41
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В матче 30-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» на выезде переиграла «Фаренсе» со счетом 3:1.
Весь матч за орлов провел украинский голкипер Анатолий Трубин и пропустил один мяч.
За 4 тура до финиша «Спортинг» лидирует в Португалии (80 очков), «Бенфика» идет второй (73), Далее – «Порту» и «Брага» (по 62).
Чемпионат Португалии. 30-й тур, 22 апреля
Фаренсе – Бенфика – 1:3
Голы: Беллуми, 23 – Кокджу, 16, Кабрал, 34, Фернандес, 67
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Спортинг Лиссабон
|30
|26
|2
|2
|87 - 27
|80
|2
|Бенфика
|30
|23
|4
|3
|68 - 24
|73
|3
|Порту
|30
|19
|5
|6
|55 - 24
|62
|4
|Брага
|30
|19
|5
|6
|63 - 41
|62
|5
|Витория Гимараеш
|30
|17
|6
|7
|45 - 32
|57
|6
|Арока
|30
|13
|5
|12
|51 - 40
|44
|7
|Морейренсе
|30
|12
|7
|11
|30 - 34
|43
|8
|Фамаликау
|30
|8
|12
|10
|33 - 38
|36
|9
|Каза Пия
|30
|8
|8
|14
|30 - 43
|32
|10
|Фаренсе
|30
|8
|7
|15
|39 - 44
|31
|11
|Риу Аве
|30
|5
|16
|9
|32 - 38
|31
|12
|Жил Висенте
|30
|8
|7
|15
|37 - 48
|31
|13
|Эшторил
|30
|8
|6
|16
|45 - 52
|30
|14
|Боавишта
|30
|7
|9
|14
|35 - 56
|30
|15
|Эштрела Амадора
|30
|6
|11
|13
|32 - 46
|29
|16
|Портимоненсе
|30
|7
|7
|16
|34 - 64
|28
|17
|Шавеш
|30
|5
|8
|17
|30 - 62
|23
|18
|Визела
|30
|4
|9
|17
|29 - 62
|21
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