Португалия22 апреля 2024, 15:55 |
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Фаренсе – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 апреля в 22:15 матч чемпионата Португалии
22 апреля 2024, 15:55 |
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В понедельник, 22 апреля, состоится матч 30-го тура чемпионата Португалии по футболу, в котором встретятся «Фаренсе» и «Бенфика».
Прогноз поединка читайте в Telegram.
Игра пройдет на стадионе «Алгарве».
Начало поединка запланировано в 22:15 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Фаренсе – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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