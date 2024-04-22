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Чемпионат Португалии
Фаренсе
22.04.2024 22:15 - : -
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
22 апреля 2024, 15:55 |
22
0

Фаренсе – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 апреля в 22:15 матч чемпионата Португалии

22 апреля 2024, 15:55 |
22
0
Фаренсе – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В понедельник, 22 апреля, состоится матч 30-го тура чемпионата Португалии по футболу, в котором встретятся «Фаренсе» и «Бенфика».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет на стадионе «Алгарве».

Начало поединка запланировано в 22:15 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Фаренсе – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Фаренсе Бенфика чемпионат Португалии по футболу смотреть онлайн Анатолий Трубин
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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