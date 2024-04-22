В понедельник, 22 апреля, состоится матч 30-го тура чемпионата Португалии по футболу, в котором встретятся «Фаренсе» и «Бенфика».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет на стадионе «Алгарве».



Начало поединка запланировано в 22:15 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Фаренсе – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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