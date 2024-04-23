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Чемпионат Португалии
Фаренсе
22.04.2024 22:15 – FT 1 : 3
Бенфика
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Португалия
23 апреля 2024, 02:16 |
80
0

Фаренсе – Бенфика – 1:3. Как Трубин пропустил в ближний угол. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 30-го тура чемпионата Португалии

23 апреля 2024, 02:16 |
80
0
Фаренсе – Бенфика – 1:3. Как Трубин пропустил в ближний угол. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

22 апреля состоялся матч 30-го тура чемпионата Португалии между командами «Фаренсе» и «Бенфика». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок, пропустив один гол.

Чемпионат Португалии. 30-й тур, 22 апреля

Фаренсе – Бенфика – 1:3

Голы: Беллуми, 23 – Кокджу, 16, Кабрал, 34, Фернандес, 67

Видео голов и обзор матча:

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Фернандес (Бенфика).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Кабрал (Бенфика).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Беллуми (Фаренсе).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Оркун Кёкчю (Бенфика).
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Бенфика чемпионат Португалии по футболу видео голов и обзор Анатолий Трубин Фаренсе
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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