Португалия23 апреля 2024, 02:16 |
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Фаренсе – Бенфика – 1:3. Как Трубин пропустил в ближний угол. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 30-го тура чемпионата Португалии
23 апреля 2024, 02:16 |
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22 апреля состоялся матч 30-го тура чемпионата Португалии между командами «Фаренсе» и «Бенфика». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
Украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок, пропустив один гол.
Чемпионат Португалии. 30-й тур, 22 апреля
Фаренсе – Бенфика – 1:3
Голы: Беллуми, 23 – Кокджу, 16, Кабрал, 34, Фернандес, 67
Видео голов и обзор матча:
События матча
67’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Фернандес (Бенфика).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Кабрал (Бенфика).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Беллуми (Фаренсе).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Оркун Кёкчю (Бенфика).
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