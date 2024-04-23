22 апреля состоялся матч 30-го тура чемпионата Португалии между командами «Фаренсе» и «Бенфика». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок, пропустив один гол.

Чемпионат Португалии. 30-й тур, 22 апреля

Фаренсе – Бенфика – 1:3

Голы: Беллуми, 23 – Кокджу, 16, Кабрал, 34, Фернандес, 67

Видео голов и обзор матча: