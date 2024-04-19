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Лига Европы
19 апреля 2024, 00:20 | Обновлено 19 апреля 2024, 00:41
1018
2

44 матча. Байер установил невероятный рекорд топ-5 чемпионатов

Команда Хаби Алонсо снова спаслась на последних минутах

19 апреля 2024, 00:20 | Обновлено 19 апреля 2024, 00:41
1018
2
44 матча. Байер установил невероятный рекорд топ-5 чемпионатов
Getty Images/Global Images Ukraine

Байер в ответном матче чвертьфинала Лиги Европы сыграл вничью 1:1 с Вест Хэмом и продлил свою невероятную серию без поражений до 44 встреч.

Серия команды Хаби Алонсо тянется со старта сезона. Байер стал первой командой в истории пяти ведущих чемпионатов Европы, которой удалось не проиграть в 44 матчах кряду.

В нынешнем сезоне Леверкузен уже выиграл чемпионский титул Бундеслиги, пробился в финал Кубка Германии, а в полуфинале Лиги Европы сыграет с Ромой.

При этом свою суперсерию Байер продлил только на 89-й минуте встречи с Вест Хэмом, когда команда сравняла счет и в очередной раз не проиграла.

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Байер Хаби Алонсо Лига Европы чемпионат Германии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 2
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Harun Bakircioğlu
Каждый год теперь что ли будет полуфинал Байер-Рома, пока кто-то из этих неудачников кубок не возьмет?
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0
luceorius
 Нинішня Рома здатна це припинити.
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