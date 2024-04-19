44 матча. Байер установил невероятный рекорд топ-5 чемпионатов
Команда Хаби Алонсо снова спаслась на последних минутах
Байер в ответном матче чвертьфинала Лиги Европы сыграл вничью 1:1 с Вест Хэмом и продлил свою невероятную серию без поражений до 44 встреч.
Серия команды Хаби Алонсо тянется со старта сезона. Байер стал первой командой в истории пяти ведущих чемпионатов Европы, которой удалось не проиграть в 44 матчах кряду.
В нынешнем сезоне Леверкузен уже выиграл чемпионский титул Бундеслиги, пробился в финал Кубка Германии, а в полуфинале Лиги Европы сыграет с Ромой.
При этом свою суперсерию Байер продлил только на 89-й минуте встречи с Вест Хэмом, когда команда сравняла счет и в очередной раз не проиграла.
The first team in from a big-five European league to remain 44 games unbeaten across all competitions.— Squawka (@Squawka) April 18, 2024
Xabi Alonso's Bayer 04 Leverkusen. pic.twitter.com/Wh9kbsLSUU
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Федерико Вальверде высказался об украинском голкипере
Андрей дважды отразил пенальти и помог Реалу пройти Манчестер Сити в Лиге чемпионов