44 матча. Байер установил невероятный рекорд топ-5 чемпионатов

Байер в ответном матче чвертьфинала Лиги Европы сыграл вничью 1:1 с Вест Хэмом и продлил свою невероятную серию без поражений до 44 встреч.

Серия команды Хаби Алонсо тянется со старта сезона. Байер стал первой командой в истории пяти ведущих чемпионатов Европы, которой удалось не проиграть в 44 матчах кряду.

В нынешнем сезоне Леверкузен уже выиграл чемпионский титул Бундеслиги, пробился в финал Кубка Германии, а в полуфинале Лиги Европы сыграет с Ромой.

При этом свою суперсерию Байер продлил только на 89-й минуте встречи с Вест Хэмом, когда команда сравняла счет и в очередной раз не проиграла.

The first team in from a big-five European league to remain 44 games unbeaten across all competitions.



Xabi Alonso's Bayer 04 Leverkusen. pic.twitter.com/Wh9kbsLSUU