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04 апреля 2024, 15:06 | Обновлено 04 апреля 2024, 15:14
131
0

ВИДЕО. Выиграет премию Пушкаша? В Японии забили супергол c центра поля

Произошло это в матче местного чемпионата

04 апреля 2024, 15:06 | Обновлено 04 апреля 2024, 15:14
131
0
ВИДЕО. Выиграет премию Пушкаша? В Японии забили супергол c центра поля
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьяго Сантана

3 апреля состоялся матч чемпионата Японии по футболу, в котором «Токио» сыграл с командой «Урава Редс».

На 24-й минуте матча полузащитник гостей Тьяго Сантана забил супергол.

31-летний бразильский форвард мощно пробил из центра поля и не оставил вратарю «Токио» шансов потянуть этот удар.

Однако этот супергол не помог команде «Урава Редс» избежать поражения, после него они пропустили два гола и проиграли со счетом 1:2.

ВИДЕО. Выиграет премию Пушкаша? В Японии забили супергол из центра поля

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Урава Редс чемпионат Японии по футболу Токио видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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