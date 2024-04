ВИДЕО. Выиграет премию Пушкаша? В Японии забили супергол c центра поля

3 апреля состоялся матч чемпионата Японии по футболу, в котором «Токио» сыграл с командой «Урава Редс».

На 24-й минуте матча полузащитник гостей Тьяго Сантана забил супергол.

31-летний бразильский форвард мощно пробил из центра поля и не оставил вратарю «Токио» шансов потянуть этот удар.

Однако этот супергол не помог команде «Урава Редс» избежать поражения, после него они пропустили два гола и проиграли со счетом 1:2.

ВИДЕО. Выиграет премию Пушкаша? В Японии забили супергол из центра поля

Has Urawa Reds' Thiago Santana won the Puskas Award with this? 😱 pic.twitter.com/K38bIJcesN