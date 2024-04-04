ВИДЕО. Выиграет премию Пушкаша? В Японии забили супергол c центра поля
Произошло это в матче местного чемпионата
3 апреля состоялся матч чемпионата Японии по футболу, в котором «Токио» сыграл с командой «Урава Редс».
На 24-й минуте матча полузащитник гостей Тьяго Сантана забил супергол.
31-летний бразильский форвард мощно пробил из центра поля и не оставил вратарю «Токио» шансов потянуть этот удар.
Однако этот супергол не помог команде «Урава Редс» избежать поражения, после него они пропустили два гола и проиграли со счетом 1:2.
ВИДЕО. Выиграет премию Пушкаша? В Японии забили супергол из центра поля
Has Urawa Reds' Thiago Santana won the Puskas Award with this? 😱 pic.twitter.com/K38bIJcesN— GOAL (@goal) April 4, 2024
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