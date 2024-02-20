ВИДЕО. В Индии забили супергол. За всю атаку мяч ни разу не коснулся земли

Умопомрачительный гол был забит в чемпионате Индии во время матча между «Черчилль Бразерс» и «Реал Кашмир».

При счете 0:0 вуарийский нападающий «Реала» Гнохере Кризо потрясающим ударом завершил динамичную атаку, в ходе которой мяч ни разу не коснулся земли.

После того, как вратарь «Реала» ввел мяч в игру ударом от ворот, игрок соперника ударом головой вернул его на половину поля гостей, после чего аналогичным образом поступил футболист клуба из Кашмира. В итоге мяч прилетел к Кризо, который технично принял его, перебросил через себя, развернулся и слету пробил метров с 40-ка. Мяч приземлился в воротах, перелетев через голкипера «Черчилль Бразерс».

Отметим, что «Реал Кашмир» в итоге одержал победу – 2:0.