Шахтер вышел в финал Кубка, победы Прометея и Калининой, скандал Хацкевича
Главные новости за 3 апреля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 3 апреля.
1А. Перфоманс Судакова. Шахтер разгромил Черноморец
«Горняки» более чем уверенно вышли в финал Кубка Украины
1Б. ПУШИЧ: «Это особенный случай. Шахтер играет трижды с одним соперником»
В полуфинале Кубка Украины горняки обыграли «Чорноморец»
2А. Зинченко вернулся в основу. Арсенал уверенно выиграл у аутсайдера АПЛ
Александр отыграл 74 минуты против «Лутон Таун», «канониры» выиграли со счетом 2:0
2Б. Один из лучших! Стала известна оценка Зинченко за матч Арсенала в Англии
4 апреля «канониры» выиграли у «Лутон Таун» 2:0, Александр отыграл 74 минуты
2В. Хет-трик Фодена. Ман Сити разгромил Астон Виллу и по очкам догнал Ливерпуль
Четыре мяча побывало в воротах гостей, команда из Бирмингема ответила одним
3А. Реванша не случилось. Калинина разгромила экс-первую ракетку в Чарльстоне
Ангелина уверенно переиграла Каролин Возняцки в 1/16 финала, отдав всего 5 геймов
3Б. Определена соперница Калининой в 1/8 финала турнира WTA 500 в Чарльстоне
Ангелина сыграет против Дарьи Касаткиной, которая во 2-м раунде выбила Эшлин Крюгер
3В. Лаки-лузер повесила баранку. Цуренко проиграла 135-й ракетке в Чарльстоне
Леся в двух сетах уступила Астре Шарме на соревнованиях WTA 500 в США
3Г. Сыграет 2 матча за день? Известно время начала игры Свитолиной в Чарльстоне
Элина из-за дождя пока что все еще не провела поединок против Дарьи Сэвилл
4А. Не забил пенальти, но исправился. Мбаппе вывел ПСЖ в финал Кубка Франции
Парижская команда в полуфинале обыграла Ренн со счетом 1:0
4Б. Байер разгромил команду Второй Бундеслиги и вышел в финал Кубка Германии
Подопечные Хаби Алонсо выиграли у «Фортуны» Дюссельдорф со счетом 4:0
5. Победа спустя 2,5 года. Сиренко нокаутировал Хейла
Украинец провел первый бой с декабря 2021 года
6А. Сборная Украины U-17 узнала соперников на Евро-2024
Состоялась жеребьевка юношеского чемпионата Европы
6Б. Женская сборная Украины WU-19 начала отбор к Евро-2024 с поражения
Сине-желтая команда уступила сборной Франции со счетом 0:2
7. ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где доиграют скандальный матч Минай – Динамо
На официальном сайте УПЛ появилась точное место проведения – стадион им. В. Лобановского
8А. Плюс 8 очков. Прометей второй раз обыграл Огре и вышел в полуфинал ЛЭБЛ
Команда Ронена Гинзбурга в полуфинале сыграет с рижским клубом ВЭФ
8Б. Киев-Баскет выиграл третий матч. Определены полуфинальные пары Суперлиги
В полуфиналах встретятся: Днепр – Черкасские Мавпы, Киев-Баскет – Ровно
9. Перед Олимпиадой. Украина сыграет на престижном турнире, известны соперники
Команда Ротаня проведет 5 матчей
10А. Источник: Хацкевич покинет Заглембе после резонансной пресс-конференции
Бывший тренер «Динамо» закрыл игроков в раздевалке и заставил их придумывать тактику на игру
10Б. Хацкевич отреагировал на слухи об отставке из-за странной пресс-конференции
Главный тренер «Заглембе» опроверг информацию журналистов
10В. Источник: фанаты избили бывшего тренера Динамо, работающего в Польше
Александр Хацкевич получил несколько ударов ногами
10Г. Александр ХАЦКЕВИЧ: «Нападавших было 30-40. Все в балаклавах»
Главный тренер «Заглембе» подробно рассказал о нашумевшем инциденте
10Д. Польский журналист: «Хацкевич неадекватно вел себя на тренировках»
Самуэль Щигельски заявил, что белорусский тренер считал игроков «Заглембе» мусором
11А. Помните Марсело Морено? У него нетривиальная история завершения карьеры
Боливиец мало чем запомнился в «Шахтере», но успел выиграть с «горняками» Кубок УЕФА-2008/09
11Б. До и после затмения: Анна Музычук будет штурмовать шахматные вершины
Блогер Sport.ua Алексей Рыжков анонсирует турниры, которые определят претендентов на титул чемпионов
11В. Хаби Алонсо остается в Байере. И это правильное решение
Оцениваем выбор испанского специалиста
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Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Кубка Украины
а если бы судейка вдруг не смог, и Море бы отказалось расступиться, что купленный крот в системе одесского клуба снова бы или не заявил игрока или еще что то бы сделал?
А можно уже для шахтера отдельные турниры? там кубок Суперчемпиона или Лигу Межгалактическую ? чтобы он сразу получал медальки и вазы и не гадил в украинском футболе, со своими купленными судьями и подковерными играми
ну или может они как Фенербахче хотят перевестись в другой чемп?
хотя в тот чемп в который они хотят им сейчас нельзя , нужно в патриотов играть
А то реально из-за того чтобы тешить одного Рината, ведь болел у шахтера уже как у Металлурга Донецкого, весь украинский футбол должен год за годом терпеть тоны грязи выливаемой на спортивный принцип!!!!