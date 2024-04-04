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  4. Шахтер вышел в финал Кубка, победы Прометея и Калининой, скандал Хацкевича
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04 апреля 2024, 07:30 |
641
1

Шахтер вышел в финал Кубка, победы Прометея и Калининой, скандал Хацкевича

Главные новости за 3 апреля на Sport.ua

04 апреля 2024, 07:30 |
641
1
Шахтер вышел в финал Кубка, победы Прометея и Калининой, скандал Хацкевича
ФК Шахтер

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 3 апреля.

1А. Перфоманс Судакова. Шахтер разгромил Черноморец
«Горняки» более чем уверенно вышли в финал Кубка Украины

1Б. ПУШИЧ: «Это особенный случай. Шахтер играет трижды с одним соперником»
В полуфинале Кубка Украины горняки обыграли «Чорноморец»

2А. Зинченко вернулся в основу. Арсенал уверенно выиграл у аутсайдера АПЛ
Александр отыграл 74 минуты против «Лутон Таун», «канониры» выиграли со счетом 2:0

2Б. Один из лучших! Стала известна оценка Зинченко за матч Арсенала в Англии
4 апреля «канониры» выиграли у «Лутон Таун» 2:0, Александр отыграл 74 минуты

2В. Хет-трик Фодена. Ман Сити разгромил Астон Виллу и по очкам догнал Ливерпуль
Четыре мяча побывало в воротах гостей, команда из Бирмингема ответила одним

3А. Реванша не случилось. Калинина разгромила экс-первую ракетку в Чарльстоне
Ангелина уверенно переиграла Каролин Возняцки в 1/16 финала, отдав всего 5 геймов

3Б. Определена соперница Калининой в 1/8 финала турнира WTA 500 в Чарльстоне
Ангелина сыграет против Дарьи Касаткиной, которая во 2-м раунде выбила Эшлин Крюгер

3В. Лаки-лузер повесила баранку. Цуренко проиграла 135-й ракетке в Чарльстоне
Леся в двух сетах уступила Астре Шарме на соревнованиях WTA 500 в США

3Г. Сыграет 2 матча за день? Известно время начала игры Свитолиной в Чарльстоне
Элина из-за дождя пока что все еще не провела поединок против Дарьи Сэвилл

4А. Не забил пенальти, но исправился. Мбаппе вывел ПСЖ в финал Кубка Франции
Парижская команда в полуфинале обыграла Ренн со счетом 1:0

4Б. Байер разгромил команду Второй Бундеслиги и вышел в финал Кубка Германии
Подопечные Хаби Алонсо выиграли у «Фортуны» Дюссельдорф со счетом 4:0

5. Победа спустя 2,5 года. Сиренко нокаутировал Хейла
Украинец провел первый бой с декабря 2021 года

6А. Сборная Украины U-17 узнала соперников на Евро-2024
Состоялась жеребьевка юношеского чемпионата Европы

6Б. Женская сборная Украины WU-19 начала отбор к Евро-2024 с поражения
Сине-желтая команда уступила сборной Франции со счетом 0:2

7. ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где доиграют скандальный матч Минай – Динамо
На официальном сайте УПЛ появилась точное место проведения – стадион им. В. Лобановского

8А. Плюс 8 очков. Прометей второй раз обыграл Огре и вышел в полуфинал ЛЭБЛ
Команда Ронена Гинзбурга в полуфинале сыграет с рижским клубом ВЭФ

8Б. Киев-Баскет выиграл третий матч. Определены полуфинальные пары Суперлиги
В полуфиналах встретятся: Днепр – Черкасские Мавпы, Киев-Баскет – Ровно

9. Перед Олимпиадой. Украина сыграет на престижном турнире, известны соперники
Команда Ротаня проведет 5 матчей

10А. Источник: Хацкевич покинет Заглембе после резонансной пресс-конференции
Бывший тренер «Динамо» закрыл игроков в раздевалке и заставил их придумывать тактику на игру

10Б. Хацкевич отреагировал на слухи об отставке из-за странной пресс-конференции
Главный тренер «Заглембе» опроверг информацию журналистов

10В. Источник: фанаты избили бывшего тренера Динамо, работающего в Польше
Александр Хацкевич получил несколько ударов ногами

10Г. Александр ХАЦКЕВИЧ: «Нападавших было 30-40. Все в балаклавах»
Главный тренер «Заглембе» подробно рассказал о нашумевшем инциденте

10Д. Польский журналист: «Хацкевич неадекватно вел себя на тренировках»
Самуэль Щигельски заявил, что белорусский тренер считал игроков «Заглембе» мусором

11А. Помните Марсело Морено? У него нетривиальная история завершения карьеры
Боливиец мало чем запомнился в «Шахтере», но успел выиграть с «горняками» Кубок УЕФА-2008/09

11Б. До и после затмения: Анна Музычук будет штурмовать шахматные вершины
Блогер Sport.ua Алексей Рыжков анонсирует турниры, которые определят претендентов на титул чемпионов

11В. Хаби Алонсо остается в Байере. И это правильное решение
Оцениваем выбор испанского специалиста

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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FunnyCat_____
Ну с ручным судейством неудивительно что шахтер в Финале
а если бы судейка вдруг не смог, и Море бы отказалось расступиться, что купленный крот в системе одесского клуба снова бы или не заявил игрока или еще что то бы сделал?
А можно уже для шахтера отдельные турниры? там кубок Суперчемпиона или Лигу Межгалактическую ? чтобы он сразу получал медальки и вазы и не гадил в украинском футболе, со своими купленными судьями и подковерными играми
ну или может они как Фенербахче хотят перевестись в другой чемп?
хотя в тот чемп в который они хотят им сейчас нельзя , нужно в патриотов играть
А то реально из-за того чтобы тешить одного Рината, ведь болел у шахтера уже как у Металлурга Донецкого, весь украинский футбол должен год за годом терпеть тоны грязи выливаемой на спортивный принцип!!!!
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