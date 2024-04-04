Один из лучших! Стала известна оценка Зинченко за матч Арсенала в Англии

3 апреля состоялся матч 31-го тура АПЛ между командами «Арсенал» Лондон и «Лутон Таун». Игра завершились со счетом 2:0 в пользу «канониров».

Украинский защитник лондонцев Александр Зинченко вышел на поле с первых минут. Зинченко впервые с февраля вышел в старте. Украинец отыграл 74 минуты и был заменен на Такехиро Томиясу.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.5 баллов.

За матч Александр 83 раза коснулся мяча, отдал 55 точных передач из 66 (83%), 5 раз вынес мяч, дважды совершил перехват, дважды совершил отбор, выиграл 4 единоборства из 4, 11 раз потерял владение, заблокировал 1 удар и заработал 1 фол.

Лучшим игроком матча стал центральный защитник хозяев Габриэл с оценкой в 7.6 баллов, что всего на 1/10 выше, чем у Александра.

Оценки WhoScored за матч Арсенал – Лутон Таун – 2:0