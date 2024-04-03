Зинченко вернулся в основу. Арсенал уверенно выиграл у аутсайдера АПЛ
Александр отыграл 74 минуты против «Лутон Таун», «канониры» выиграли со счетом 2:0
3 апреля состоялся матч 31-го тура АПЛ между командами «Арсенал» Лондон и «Лутон Таун». Игра завершились со счетом 2:0 в пользу «канониров».
Счет в поединке открыл Мартин Эдегор на 24-й минуте. На 44-й Даики Хасиока оформил автогол в ворота гостей.
Украинский защитник лондонцев Александр Зинченко вышел на поле с первых минут. Зинченко впервые с февраля вышел в старте. Украинец отыграл 74 минуты и был заменен на Такехиро Томиясу.
❗️ Видео голов в матче доступны в Telegram!
«Арсенал» временно вышел на первое место чемпионата Англии. У подопечных Микеля Артеты 68 очков. У «Ливерпуля» пока что вторая позиция с 67 пунктами, но на 1 сыгранный тур меньше.
АПЛ. 31-й тур. 3 апреля
Арсенал – Лутон Таун – 2:0
Голы: Эдегор, 24, Хасиока, 44 (автогол)
A professional performance in N5 🙌 pic.twitter.com/qzeu0cETnr— Arsenal (@Arsenal) April 3, 2024
Defeat in the capital. pic.twitter.com/WS8HswRyCh— Luton Town FC (@LutonTown) April 3, 2024
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