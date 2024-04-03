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Чемпионат Англии
Арсенал
03.04.2024 21:30 – FT 2 : 0
Лутон Таун
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Англия
03 апреля 2024, 23:26 | Обновлено 04 апреля 2024, 00:53
939
0

Зинченко вернулся в основу. Арсенал уверенно выиграл у аутсайдера АПЛ

Александр отыграл 74 минуты против «Лутон Таун», «канониры» выиграли со счетом 2:0

03 апреля 2024, 23:26 | Обновлено 04 апреля 2024, 00:53
939
0
Зинченко вернулся в основу. Арсенал уверенно выиграл у аутсайдера АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

3 апреля состоялся матч 31-го тура АПЛ между командами «Арсенал» Лондон и «Лутон Таун». Игра завершились со счетом 2:0 в пользу «канониров».

Счет в поединке открыл Мартин Эдегор на 24-й минуте. На 44-й Даики Хасиока оформил автогол в ворота гостей.

Украинский защитник лондонцев Александр Зинченко вышел на поле с первых минут. Зинченко впервые с февраля вышел в старте. Украинец отыграл 74 минуты и был заменен на Такехиро Томиясу.

❗️ Видео голов в матче доступны в Telegram!

«Арсенал» временно вышел на первое место чемпионата Англии. У подопечных Микеля Артеты 68 очков. У «Ливерпуля» пока что вторая позиция с 67 пунктами, но на 1 сыгранный тур меньше.

АПЛ. 31-й тур. 3 апреля

Арсенал – Лутон Таун – 2:0

Голы: Эдегор, 24, Хасиока, 44 (автогол)

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Арсенал Лондон Лутон Таун Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Александр Зинченко автогол Мартин Эдегор
Источник Sport.ua
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