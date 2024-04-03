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Чемпионат Англии
Арсенал
03.04.2024 21:30 – 30 1 : 0
Лутон Таун
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
03 апреля 2024, 21:30 |
1286
0

Арсенал – Лутон Таун. Зинченко – в старте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 31-го тура АПЛ

03 апреля 2024, 21:30 |
1286
0
Арсенал – Лутон Таун. Зинченко – в старте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

3 апреля состоится матч 31-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Лутон Таун».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Время начала встречи – 21:30 по Киеву.

❗️ Прогноз и анонс на матч Арсенал – Лутон Таун читайте в Telegram!

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко выйдет на поле с первых минут.

Видеотрансляция матча доступна на OTT-платформе SetantaSports.

Арсенал – Лутон Таун. Зинченко – в старте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Арсенал – Лутон Таун. Зинченко – в старте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Трансляция матча В эфире
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События матча

24’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Эдегор (Арсенал).
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Арсенал Лондон Лутон Таун смотреть онлайн Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Александр Зинченко
Источник Sport.ua
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