3 апреля состоится матч 31-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Лутон Таун».

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Поединок пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Время начала встречи – 21:30 по Киеву.

❗️ Прогноз и анонс на матч Арсенал – Лутон Таун читайте в Telegram!

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко выйдет на поле с первых минут.

Видеотрансляция матча доступна на OTT-платформе SetantaSports.

Арсенал – Лутон Таун. Зинченко – в старте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция