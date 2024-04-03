03.04.2024 21:30 – 30’ 1 : 0
Англия03 апреля 2024, 21:30 |
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Арсенал – Лутон Таун. Зинченко – в старте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 31-го тура АПЛ
03 апреля 2024, 21:30 |
1286
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3 апреля состоится матч 31-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Лутон Таун».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Время начала встречи – 21:30 по Киеву.
❗️ Прогноз и анонс на матч Арсенал – Лутон Таун читайте в Telegram!
Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко выйдет на поле с первых минут.
Видеотрансляция матча доступна на OTT-платформе SetantaSports.
Арсенал – Лутон Таун. Зинченко – в старте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Арсенал – Лутон Таун. Зинченко – в старте. Смотреть онлайн. LIVE трансляцияСмотреть трансляцию
События матча
24’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Эдегор (Арсенал).
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