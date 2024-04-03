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Арсенал
03.04.2024 21:30 - : -
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03 апреля 2024, 01:43 |
31
0

Арсенал – Лутон Таун. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует поединок в АПЛ

03 апреля 2024, 01:43 |
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Арсенал – Лутон Таун. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

3 апреля на «Эмирейтс» пройдет матч 31-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Арсенал» встретится с «Лутон Таун». Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Ставки на матч Арсенал – Лутон

Арсенал

Команда проводит второй сильный сезон кряду. Прошлый был прорывным для канониров, ведь наконец-то получилось вернуться в квартет лидеров, более того, финишировали вице-чемпионами. Более того, до середины весны тогда долго и стабильно лидировали. Сейчас нужно было подтвердить, что получилось закрепиться на этих высоких позициях. Для этого прошлым летом Артете приобрели звезд уровня Хаверца и Райса. И получается неплохо: взят Суперкубок страны и пройдено уже в четвертьфинал Лиги чемпионов, в которую наконец-то удалось вернуться. Пусть даже в обоих случаях помогли удачные серии послематчевых пенальти. И, главное, красно-белые держатся вполне на уровне главных фаворитов, Сити и Ливерпуля. В прошлое воскресенье играли как раз в Манчестере, и закончили без голов - ничья в пользу красных.

Лутон

Клуб в этом сезоне фактически дебютирует в высшем дивизионе Англии - как минимум, в формате Премьер-Лиги. Ведь теряли место в элитной лиге еще в начале 90-х. Обстоятельства для шляпников, пожалуй, оптимальные: другие новички, поднявшиеся из Чемпионшипа, просто мертвые, кроме того, оштрафовали, забрав очки, Ноттингем Форест с Эвертоном. Больших козырей уже никто не мог предложить. Но все равно парни Роба Эдвардса, при всей старательности, все-таки только знакомятся с Премьер-Лигой и ее реалиями. И не факт, что тянут этот уровень - очков заметно меньше, чем сыгранных матчей. В прошлом туре, открыв счет на поле Тоттенхэма, безвольно проиграли из-за гола Сона на 86-й минуте.

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Статистика личных встреч

В 1991-м году, перед вылетом из высшего дивизиона страны, шляпники выиграли у соперника из Лондона. Да и в декабре, уже в АПЛ, они дали бой, но уступили 3:4.

Прогноз

GGBET считает явным фаворитом подопечных Артеты. Но и новичок достаточно боевит, так что ставим на тотал больше 3,5 голов (коэффициент - 1,72).

GG.BET
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Арсенал Лондон Лутон Таун Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Александр Зинченко прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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