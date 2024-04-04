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  4. Артета оценил победу Арсенала с Зинченко над Лутоном
Англия
04 апреля 2024, 07:27 | Обновлено 04 апреля 2024, 07:30
1006
0

Артета оценил победу Арсенала с Зинченко над Лутоном

Испанец – о победе над одним из аутсайдеров АПЛ

04 апреля 2024, 07:27 | Обновлено 04 апреля 2024, 07:30
1006
0
Артета оценил победу Арсенала с Зинченко над Лутоном
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о матче 31-го тура АПЛ с «Лутон» (2:0), в котором украинец Александр Зинченко отыграл 74 минуты в стартовом составе «канониров».

«Я очень счастлив. Это была действительно трудная игра. Уважение «Лутону», это очень хорошая команда, усложнившая нам задачу.

В первом тайме мы забили два действительно хороших гола, а во втором из-за того, как они играют, нам не удалось найти правильный ритм.

Я очень доволен вернувшимися ребятами, они сделали разницу. Теперь у нас есть больший состав, в котором почти все в форме и готовы.

Я действительно поражен Эмилем Смит-Роу. Он очень хорошо тренировался. Очень рад за вернувшихся парней.

Это насыщенный месяц. Мы снова хорошо начали после паузы на матчи сборных. Далее – «Брайтон», – заявил Артета.

В таблице чемпионата Англии «Арсенал» занимает 1-е место, имея 68 очков после 30 матчей. Далее идут «Ливерпуль», у которого 67 очков после 29 игр, и «Манчестер Сити», имеющий также 67 пунктов после 30 поединков.

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Микель Артета Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник BBC
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