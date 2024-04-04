03.04.2024 21:30 – FT 2 : 0
Англия04 апреля 2024, 04:01 | Обновлено 04 апреля 2024, 04:02
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Арсенал – Лутон – 2:0. Как играл Зинченко после возвращение в основу. Видео
Смотрите видеообзор матча 31-го тура АПЛ
04 апреля 2024, 04:01 | Обновлено 04 апреля 2024, 04:02
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3 апреля состоялся матч 31-го тура АПЛ между командами «Арсенал» Лондон и «Лутон Таун». Игра завершились со счетом 2:0 в пользу «канониров».
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Украинский защитник лондонцев Александр Зинченко вышел на поле с первых минут. Зинченко впервые с февраля вышел в старте. Украинец отыграл 74 минуты и был заменен на Такехиро Томиясу.
АПЛ. 31-й тур. 3 апреля
Арсенал – Лутон Таун – 2:0
Голы: Эдегор, 24, Хасиока, 44 (автогол)
Видео голов и обзор матча:
События матча
44’
ГОЛ ! Автогол забил Даики Хасиока (Лутон Таун).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Эдегор (Арсенал).
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