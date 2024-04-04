3 апреля состоялся матч 31-го тура АПЛ между командами «Арсенал» Лондон и «Лутон Таун». Игра завершились со счетом 2:0 в пользу «канониров».

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Украинский защитник лондонцев Александр Зинченко вышел на поле с первых минут. Зинченко впервые с февраля вышел в старте. Украинец отыграл 74 минуты и был заменен на Такехиро Томиясу.

АПЛ. 31-й тур. 3 апреля

Арсенал – Лутон Таун – 2:0

Голы: Эдегор, 24, Хасиока, 44 (автогол)

Видео голов и обзор матча: