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Арсенал
03.04.2024 21:30 – FT 2 : 0
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Англия
04 апреля 2024, 04:01 | Обновлено 04 апреля 2024, 04:02
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Арсенал – Лутон – 2:0. Как играл Зинченко после возвращение в основу. Видео

Смотрите видеообзор матча 31-го тура АПЛ

04 апреля 2024, 04:01 | Обновлено 04 апреля 2024, 04:02
251
0
Арсенал – Лутон – 2:0. Как играл Зинченко после возвращение в основу. Видео
Getty Images/Global Images Ukraine

3 апреля состоялся матч 31-го тура АПЛ между командами «Арсенал» Лондон и «Лутон Таун». Игра завершились со счетом 2:0 в пользу «канониров».

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Украинский защитник лондонцев Александр Зинченко вышел на поле с первых минут. Зинченко впервые с февраля вышел в старте. Украинец отыграл 74 минуты и был заменен на Такехиро Томиясу.

АПЛ. 31-й тур. 3 апреля

Арсенал – Лутон Таун – 2:0

Голы: Эдегор, 24, Хасиока, 44 (автогол)

Видео голов и обзор матча:

События матча

44’
ГОЛ ! Автогол забил Даики Хасиока (Лутон Таун).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Эдегор (Арсенал).
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Арсенал Лондон Лутон Таун Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор Александр Зинченко автогол Мартин Эдегор
Источник Sport.ua
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