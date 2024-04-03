Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Байер разгромил команду Второй Бундеслиги и вышел в финал Кубка Германии
Кубок Германии
Байер
03.04.2024 21:45 – FT 4 : 0
Фортуна Д
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
03 апреля 2024, 23:40 | Обновлено 04 апреля 2024, 00:53
422
0

Байер разгромил команду Второй Бундеслиги и вышел в финал Кубка Германии

Подопечные Хаби Алонсо выиграли у «Фортуны» Дюссельдорф со счетом 4:0

03 апреля 2024, 23:40 | Обновлено 04 апреля 2024, 00:53
422
0
Байер разгромил команду Второй Бундеслиги и вышел в финал Кубка Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

3 апреля состоялся матч 1/2 финала Кубка Германии между командами «Байер» и «Фортуна» Дюссельдорф. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу леверкузенского клуба.

Голами за «Байер» отметились Джереми Фримпонг (7), Амин Адли (20), а дубль оформил Флориан Вирц (35, 60).

Отметим, что «Фортуна» Дюссельдорф выступает во Второй Бундеслиге.

В финале Кубка Германии подопечные Хаби Алонсо сыграют против «Кайзерслаутерна», который в полуфинале выбил «Саарбрюкен» (2:0).

Кубок Германии. 1/2 финала. 3 апреля

Байер – Фортуна Дюссельдорф – 4:0

Голы: Фримпонг, 7, Адли, 20, Вирц 35, 60 (пен.)

ГОЛ! 1:0 Фримпонг, 7 мин.

ГОЛ! 2:0 Адли, 20 мин.

ГОЛ! 3:0 Вирц, 35 мин.

ГОЛ! 4:0 Вирц, 60 мин. (пен.)

События матча

60’
ГОЛ ! С пенальти забил Флориан Вирц (Байер).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Флориан Вирц (Байер).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Амин Адли (Байер).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Жереми Фримпонг (Байер).
По теме:
Не забил пенальти, но исправился. Мбаппе вывел ПСЖ в финал Кубка Франции
Гандикап для фиалок. Фиорентина обыграла Аталанту в полуфинале Кубка Италии
Довбик и Цыганков помогли Жироне занять 5-е место в уникальном рейтинге
Байер Фортуна Дюссельдорф Кубок Германии по футболу пенальти видео голов и обзор Флориан Вирц Джереми Фримпонг Хаби Алонсо
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Что случилось после 6:0? Ястремская неожиданно проиграла в Чарльстоне
Теннис | 03 апреля 2024, 02:05 18
Что случилось после 6:0? Ястремская неожиданно проиграла в Чарльстоне
Что случилось после 6:0? Ястремская неожиданно проиграла в Чарльстоне

Даяна уступила Магде Линетт в 1/16 финала грунтового турнира WTA 500 в США

Динамо интересуется результативным вингером из чемпионата Австралии
Футбол | 03 апреля 2024, 18:55 18
Динамо интересуется результативным вингером из чемпионата Австралии
Динамо интересуется результативным вингером из чемпионата Австралии

За Анхелем Торресом следят не только киевляне, но и клубы Чемпионшипа, а также «Ризеспор»

АПЛ. Ничья Брентфорда и Брайтона, Ярмолюк отыграл 64 минуты
Футбол | 03.04.2024, 23:29
АПЛ. Ничья Брентфорда и Брайтона, Ярмолюк отыграл 64 минуты
АПЛ. Ничья Брентфорда и Брайтона, Ярмолюк отыграл 64 минуты
Сборная Украины U-17 узнала соперников на Евро-2024
Футбол | 03.04.2024, 19:26
Сборная Украины U-17 узнала соперников на Евро-2024
Сборная Украины U-17 узнала соперников на Евро-2024
Источник: Хацкевич покинет Заглембе после резонансной пресс-конференции
Футбол | 03.04.2024, 08:30
Источник: Хацкевич покинет Заглембе после резонансной пресс-конференции
Источник: Хацкевич покинет Заглембе после резонансной пресс-конференции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шанс для Жироны и Атлетико. Как победа Реала повлияла на таблицу Ла Лиги?
Шанс для Жироны и Атлетико. Как победа Реала повлияла на таблицу Ла Лиги?
02.04.2024, 12:00
Футбол
ВИДЕО. «Пиво можно?» Фанат встретил футболистов Динамо в магазине алкоголя
ВИДЕО. «Пиво можно?» Фанат встретил футболистов Динамо в магазине алкоголя
02.04.2024, 13:40 10
Футбол
Перфоманс Судакова. Шахтер разгромил Черноморец
Перфоманс Судакова. Шахтер разгромил Черноморец
03.04.2024, 19:52 231
Футбол
ВИДЕО. Роналду сделал хет-трик во втором матче подряд. Третий гол – шедевр
ВИДЕО. Роналду сделал хет-трик во втором матче подряд. Третий гол – шедевр
02.04.2024, 23:07
Футбол
У какого клуба самый дорогой состав в мире? В топе – команды с украинцами
У какого клуба самый дорогой состав в мире? В топе – команды с украинцами
02.04.2024, 00:02 8
Футбол
Испанский тренер рассказал, чем его больше всего поразил Лунин
Испанский тренер рассказал, чем его больше всего поразил Лунин
02.04.2024, 19:57 1
Футбол
ВИДЕО. Челси в соцсетях смакует дриблинг Мудрика
ВИДЕО. Челси в соцсетях смакует дриблинг Мудрика
02.04.2024, 15:59
Футбол
ВИДЕО. Стародубцева швырнула ракетку. Соперница на матчболе подала с руки
ВИДЕО. Стародубцева швырнула ракетку. Соперница на матчболе подала с руки
02.04.2024, 21:11
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем