Байер разгромил команду Второй Бундеслиги и вышел в финал Кубка Германии
Подопечные Хаби Алонсо выиграли у «Фортуны» Дюссельдорф со счетом 4:0
3 апреля состоялся матч 1/2 финала Кубка Германии между командами «Байер» и «Фортуна» Дюссельдорф. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу леверкузенского клуба.
Голами за «Байер» отметились Джереми Фримпонг (7), Амин Адли (20), а дубль оформил Флориан Вирц (35, 60).
Отметим, что «Фортуна» Дюссельдорф выступает во Второй Бундеслиге.
В финале Кубка Германии подопечные Хаби Алонсо сыграют против «Кайзерслаутерна», который в полуфинале выбил «Саарбрюкен» (2:0).
Кубок Германии. 1/2 финала. 3 апреля
Байер – Фортуна Дюссельдорф – 4:0
Голы: Фримпонг, 7, Адли, 20, Вирц 35, 60 (пен.)
ГОЛ! 1:0 Фримпонг, 7 мин.
ГОЛ! 2:0 Адли, 20 мин.
ГОЛ! 3:0 Вирц, 35 мин.
ГОЛ! 4:0 Вирц, 60 мин. (пен.)
Wir. Im Pokalfinale. #ForOurDream.— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) April 3, 2024
🔙 #B04F95 4:0 | #DFBPokal pic.twitter.com/O5JkFAMrLc
События матча
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