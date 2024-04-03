Байер разгромил команду Второй Бундеслиги и вышел в финал Кубка Германии

3 апреля состоялся матч 1/2 финала Кубка Германии между командами «Байер» и «Фортуна» Дюссельдорф. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу леверкузенского клуба.

Голами за «Байер» отметились Джереми Фримпонг (7), Амин Адли (20), а дубль оформил Флориан Вирц (35, 60).

Отметим, что «Фортуна» Дюссельдорф выступает во Второй Бундеслиге.

В финале Кубка Германии подопечные Хаби Алонсо сыграют против «Кайзерслаутерна», который в полуфинале выбил «Саарбрюкен» (2:0).

Кубок Германии. 1/2 финала. 3 апреля

Байер – Фортуна Дюссельдорф – 4:0

Голы: Фримпонг, 7, Адли, 20, Вирц 35, 60 (пен.)

ГОЛ! 1:0 Фримпонг, 7 мин.

ГОЛ! 2:0 Адли, 20 мин.

ГОЛ! 3:0 Вирц, 35 мин.

ГОЛ! 4:0 Вирц, 60 мин. (пен.)