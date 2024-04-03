3 апреля на «Бай-Арена» пройдет матч 1/2 финала кубка Германии, в котором «Байер» встретится с «Фортуной» (Дюссельдорф). Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Байер

Команда проводит, безусловно, уникальный сезон. Пожалуй, это оптимальный способ избавиться от давнего и очень обидного, но все-таки заслуженного прозвища - Неверкузен. Если за все время своей истории при неплохом в целом составе и довольно стабильно неплохих результатов не получалось брать трофеи, за редкими исключениями, то теперь аспиринщики несутся к малому треблу. Уже нет сомнений, что серебряна салатница, первая за все время, отправляется в Леверкузен. Но есть шансы прибавить к этому и другие достижения. Немцы вышли в четвертьфинал Лиги Европы, где будут игры против Вест Хэма. Ну, а в кубке страны подопечные Хаби Алонсо остались в четверке единственным представителем высшего дивизиона страны, и, конечно же, безусловным фаворитом после победы над Штутгартом в 1/4 - но нужно еще подтвердить это на практике.

Фортуна (Дюссельдорф)

Клуб имеет в своем активе даже чемпионский титул, и пару раз выигрывал кубок Германии. Но последним достижением стало то, что в конце прошлого десятилетия получилось не только вернуться в Бундеслигу 1, но и вылететь не сразу. Впрочем, в 2020-м году красно-белые отправились на понижение, и все еще там. Немного не хватило в прошлом розыгрыше, когда удалось взять только 4-е место - чуть-чуть не хватило для того, чтобы снова замахнуться на новый подъем. Сейчас есть шансы пободаться с Гамбургом за третью позицию, хотя пара лидеров заметно оторвалась от преследователей. Зато в кубке команда пробилась в полуфинал, правда, при лояльном жребии: до этого убрали со своего пути Магдебург с Санкт-Паули, причем последнего выбили в послематчевых пенальти.

Статистика личных встреч

В последний раз Фортуна выигрывала в 2010-м году, и то в рамках Зимнего Кубка. После этого все 6 официальных поединка, в рамках Бундеслиги 1, выигрывали асиринщики.

Прогноз

Букмекерские конторы считают ожидаемо уверенным фаворитом данной пары подопечных Хаби Алонсо, и вопрос только в том, насколько уверенно они выиграют. Ставим на то, что хозяева победят в Леверкузене при форе -2,0 голов (коэффициент - 1,69).