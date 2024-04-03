Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Байер – Фортуна Дюссельдорф. Прогноз и анонс на матч Кубка Германии
Кубок Германии
Байер
03.04.2024 21:45 - : -
Фортуна Д
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
03 апреля 2024, 02:24 |
20
0

Байер – Фортуна Дюссельдорф. Прогноз и анонс на матч Кубка Германии

Поединок состоится 3 апреля в 21:45 по Киеву

03 апреля 2024, 02:24 |
20
0
Байер – Фортуна Дюссельдорф. Прогноз и анонс на матч Кубка Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

3 апреля на «Бай-Арена» пройдет матч 1/2 финала кубка Германии, в котором «Байер» встретится с «Фортуной» (Дюссельдорф). Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Байер

Команда проводит, безусловно, уникальный сезон. Пожалуй, это оптимальный способ избавиться от давнего и очень обидного, но все-таки заслуженного прозвища - Неверкузен. Если за все время своей истории при неплохом в целом составе и довольно стабильно неплохих результатов не получалось брать трофеи, за редкими исключениями, то теперь аспиринщики несутся к малому треблу. Уже нет сомнений, что серебряна салатница, первая за все время, отправляется в Леверкузен. Но есть шансы прибавить к этому и другие достижения. Немцы вышли в четвертьфинал Лиги Европы, где будут игры против Вест Хэма. Ну, а в кубке страны подопечные Хаби Алонсо остались в четверке единственным представителем высшего дивизиона страны, и, конечно же, безусловным фаворитом после победы над Штутгартом в 1/4 - но нужно еще подтвердить это на практике.

Фортуна (Дюссельдорф)

Клуб имеет в своем активе даже чемпионский титул, и пару раз выигрывал кубок Германии. Но последним достижением стало то, что в конце прошлого десятилетия получилось не только вернуться в Бундеслигу 1, но и вылететь не сразу. Впрочем, в 2020-м году красно-белые отправились на понижение, и все еще там. Немного не хватило в прошлом розыгрыше, когда удалось взять только 4-е место - чуть-чуть не хватило для того, чтобы снова замахнуться на новый подъем. Сейчас есть шансы пободаться с Гамбургом за третью позицию, хотя пара лидеров заметно оторвалась от преследователей. Зато в кубке команда пробилась в полуфинал, правда, при лояльном жребии: до этого убрали со своего пути Магдебург с Санкт-Паули, причем последнего выбили в послематчевых пенальти.

Статистика личных встреч

В последний раз Фортуна выигрывала в 2010-м году, и то в рамках Зимнего Кубка. После этого все 6 официальных поединка, в рамках Бундеслиги 1, выигрывали асиринщики.

Прогноз

Букмекерские конторы считают ожидаемо уверенным фаворитом данной пары подопечных Хаби Алонсо, и вопрос только в том, насколько уверенно они выиграют. Ставим на то, что хозяева победят в Леверкузене при форе -2,0 голов (коэффициент - 1,69).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Брентфорд – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Манчестер Сити – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Арсенал – Лутон Таун. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Фортуна Дюссельдорф Байер Кубок Германии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Заря может прекратить существование из-за долгов. Известны детали
Футбол | 02 апреля 2024, 20:41 29
Источник: Заря может прекратить существование из-за долгов. Известны детали
Источник: Заря может прекратить существование из-за долгов. Известны детали

Олег Печорный рассказал о проблемах луганского клуба

Испанский гранд готов заплатить за нападающего сборной Украины 30 млн
Футбол | 02 апреля 2024, 10:03 4
Испанский гранд готов заплатить за нападающего сборной Украины 30 млн
Испанский гранд готов заплатить за нападающего сборной Украины 30 млн

«Атлетико» нацелился на Артема Довбика

Трубин пропустил два мяча. Бенфика выбыла из Кубка в дерби со Спортингом
Футбол | 03.04.2024, 00:53
Трубин пропустил два мяча. Бенфика выбыла из Кубка в дерби со Спортингом
Трубин пропустил два мяча. Бенфика выбыла из Кубка в дерби со Спортингом
ВИДЕО. «Пиво можно?» Фанат встретил футболистов Динамо в магазине алкоголя
Футбол | 02.04.2024, 13:40
ВИДЕО. «Пиво можно?» Фанат встретил футболистов Динамо в магазине алкоголя
ВИДЕО. «Пиво можно?» Фанат встретил футболистов Динамо в магазине алкоголя
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин подписал контракт с Polaris Sports
Футбол | 02.04.2024, 07:01
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин подписал контракт с Polaris Sports
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин подписал контракт с Polaris Sports
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна первая соперница Свитолиной на турнире WTA 500 в Чарльстоне
Стала известна первая соперница Свитолиной на турнире WTA 500 в Чарльстоне
01.04.2024, 22:07 1
Теннис
В Испании оценили игру Лунина с Атлетиком. Андрея сравнили с легендой Реала
В Испании оценили игру Лунина с Атлетиком. Андрея сравнили с легендой Реала
01.04.2024, 10:27 1
Футбол
Шанс для Жироны и Атлетико. Как победа Реала повлияла на таблицу Ла Лиги?
Шанс для Жироны и Атлетико. Как победа Реала повлияла на таблицу Ла Лиги?
02.04.2024, 12:00
Футбол
Степаненко с иронией отреагировал на возвращение в строй Ярмоленко
Степаненко с иронией отреагировал на возвращение в строй Ярмоленко
01.04.2024, 11:33 9
Футбол
ВИДЕО. Курьез года на 1 апреля. В Польше кипер забил со своей половины поля
ВИДЕО. Курьез года на 1 апреля. В Польше кипер забил со своей половины поля
01.04.2024, 20:35 4
Футбол
Суперкомпьютер изменил фаворита в АПЛ. Каковы шансы Арсенала с Зинченко?
Суперкомпьютер изменил фаворита в АПЛ. Каковы шансы Арсенала с Зинченко?
01.04.2024, 10:08
Футбол
Стало известно, где доиграют скандальный матч между Минаем и Динамо
Стало известно, где доиграют скандальный матч между Минаем и Динамо
01.04.2024, 14:08 102
Футбол
Сколько заработали игроки NaVi за титул исторического мажора?
Сколько заработали игроки NaVi за титул исторического мажора?
01.04.2024, 07:21
Киберспорт
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем