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Кубок Германии
Саарбрюккен
02.04.2024 21:45 – FT 0 : 2
Кайзерслаутерн
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Германия
02 апреля 2024, 23:40 | Обновлено 02 апреля 2024, 23:54
868
3

Их сумели остановить! Стал известен первый финалист Кубка Германии 2023/24

«Саарбрюкен» проиграл «Кайзерслаутерну» со счетом 0:2 в полуфинале турнира

02 апреля 2024, 23:40 | Обновлено 02 апреля 2024, 23:54
868
3
Их сумели остановить! Стал известен первый финалист Кубка Германии 2023/24
Getty Images/Global Images Ukraine

2 апреля состоялся матч 1/2 финала Кубка Германии между командами «Саарбрюкен» и «Кайзерслаутерн». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Голами отличились Марлон Риттер (53) и Алмами Туре (75).

«Саарбрюкен» на своем пути к полуфиналу Кубка выбил «Карлсруэ», «Баварию», «Айнтрахт» Франкфурт и «Боруссию» Менхенгладбах.

У «Кайзерслаутерна» соперники были попроще: «Рот-Вайсс Кобленц», «Кельн», «Нюрнберг» и «Герта».

В финале соревнований «Кайзерслаутерн», который выступает во Второй Бундеслиге, сыграет либо против «Байера», либо против «Фортуны» Дюссельдорф.

Кубок Германии. 1/2 финала. 2 апреля

Саарбрюкен – Кайзерслаутерн – 0:2

Голы: Риттер, 53, Туре, 75

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Mykhailo Gordienko
Кайзерслаутерн  - 4-разовий чемпіон Німеччини, 2-разовий володар Кубку Німеччини. Зараз займає 16е місце (зона вильоту) в 2-й бундеслізі. Вийшов у фіналу кубку Німеччини.   
От це і є справжній футбол, реальна конкуренція, чесна футбольна ліга. Уявити щось подібне в Україні - просто нереально.
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