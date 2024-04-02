Их сумели остановить! Стал известен первый финалист Кубка Германии 2023/24

2 апреля состоялся матч 1/2 финала Кубка Германии между командами «Саарбрюкен» и «Кайзерслаутерн». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Голами отличились Марлон Риттер (53) и Алмами Туре (75).

«Саарбрюкен» на своем пути к полуфиналу Кубка выбил «Карлсруэ», «Баварию», «Айнтрахт» Франкфурт и «Боруссию» Менхенгладбах.

У «Кайзерслаутерна» соперники были попроще: «Рот-Вайсс Кобленц», «Кельн», «Нюрнберг» и «Герта».

В финале соревнований «Кайзерслаутерн», который выступает во Второй Бундеслиге, сыграет либо против «Байера», либо против «Фортуны» Дюссельдорф.

Кубок Германии. 1/2 финала. 2 апреля

Саарбрюкен – Кайзерслаутерн – 0:2

Голы: Риттер, 53, Туре, 75