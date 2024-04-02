Их сумели остановить! Стал известен первый финалист Кубка Германии 2023/24
«Саарбрюкен» проиграл «Кайзерслаутерну» со счетом 0:2 в полуфинале турнира
2 апреля состоялся матч 1/2 финала Кубка Германии между командами «Саарбрюкен» и «Кайзерслаутерн». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
Голами отличились Марлон Риттер (53) и Алмами Туре (75).
«Саарбрюкен» на своем пути к полуфиналу Кубка выбил «Карлсруэ», «Баварию», «Айнтрахт» Франкфурт и «Боруссию» Менхенгладбах.
У «Кайзерслаутерна» соперники были попроще: «Рот-Вайсс Кобленц», «Кельн», «Нюрнберг» и «Герта».
В финале соревнований «Кайзерслаутерн», который выступает во Второй Бундеслиге, сыграет либо против «Байера», либо против «Фортуны» Дюссельдорф.
Кубок Германии. 1/2 финала. 2 апреля
Саарбрюкен – Кайзерслаутерн – 0:2
Голы: Риттер, 53, Туре, 75
K’lautern fährt nach Berlin! 🛫 Die roten Teufel bezwingen Pokalschreck Saarbrücken klar. 👏— Sky Sport (@SkySportDE) April 2, 2024
Für den Zweitligist ist es die achte Finalteilnahme im DFB-Pokal. 🇩🇪🏆#skypokal #dfbpokal #fcsfck pic.twitter.com/MfWzzpJrGc
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