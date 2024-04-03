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Польша
03 апреля 2024, 08:30 | Обновлено 03 апреля 2024, 08:34
2357
0

Источник: Хацкевич покинет Заглембе после резонансной пресс-конференции

Бывший тренер «Динамо» закрыл игроков в раздевалке и заставил их придумывать тактику на игру

03 апреля 2024, 08:30 | Обновлено 03 апреля 2024, 08:34
2357
0
Источник: Хацкевич покинет Заглембе после резонансной пресс-конференции
ФК Заглембе Сосновец. Александр Хацкевич

Бывший наставник киевского «Динамо» Александр Хацкевич в ближайшее время может быть уволен из польского клуба «Заглембе» Сосновец.

«Неофициальные источники сообщают, что Аркадиуш Александер подал в отставку с поста президента «Заглембе». Кроме того, должно было быть принято решение об увольнении Александра Хацкевича.

Во вторник у игроков выходной, в среду они вернутся к тренировкам. И, возможно, именно в среду нам стоит ожидать какой-либо информации по этому поводу», – сказано в сообщении.

Отметим, что на пресс-конференции после матча с «Катовице» (0:4) Хацкевич заявил, что закрыл игроков в раздевалке и заставил их придумывать свою тактику на игру.

Хацкевич возглавил «Заглембе» Сосновец в январе 2024 года. Его контракт с клубом рассчитан до завершения текущего сезона.

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Александр Хацкевич чемпионат Польши по футболу Катовице Заглембе Сосновец
Источник Facebook
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