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Польша
16 января 2024, 15:36 | Обновлено 16 января 2024, 15:40
337
1

ОФИЦИАЛЬНО. Хацкевич возглавил польский клуб Заглембе Сосновец

Экс-тренер киевского «Динамо» возобновил карьеру

16 января 2024, 15:36 | Обновлено 16 января 2024, 15:40
337
1
ОФИЦИАЛЬНО. Хацкевич возглавил польский клуб Заглембе Сосновец
ФК Заглембе Сосновец. Александр Хацкевич

Польский клуб «Заглембе» Сосновец уведомил о назначении 50-летнего Александра Хацкевича на пост главного тренера команды.

Сообщается, что с Хацкевичем подписано соглашение, которое будет действовать до 30 июня 2024 года. О тренерском штабе бывшего наставника «Динамо» Киев во главе польского клуба «Заглембе» будет сообщено позже.

«Заглембе» Сосновец выступает в Дивизионе 1 (второй дивизион) национального чемпионата Польши. В таблице лиги новая команда Хацкевича занимает последнее 18-е место, имея 11 очков после 19 матчей.

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Александр Хацкевич Заглембе Сосновец назначение тренера чемпионат Польши по футболу
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Владислав Рейский
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