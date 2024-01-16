ОФИЦИАЛЬНО. Хацкевич возглавил польский клуб Заглембе Сосновец

Польский клуб «Заглембе» Сосновец уведомил о назначении 50-летнего Александра Хацкевича на пост главного тренера команды.

Сообщается, что с Хацкевичем подписано соглашение, которое будет действовать до 30 июня 2024 года. О тренерском штабе бывшего наставника «Динамо» Киев во главе польского клуба «Заглембе» будет сообщено позже.

«Заглембе» Сосновец выступает в Дивизионе 1 (второй дивизион) национального чемпионата Польши. В таблице лиги новая команда Хацкевича занимает последнее 18-е место, имея 11 очков после 19 матчей.