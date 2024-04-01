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  4. СЛОНКА: «Хацкевич закрыл игроков в раздевалке и заставил выбирать тактику»
Польша
01 апреля 2024, 23:20 | Обновлено 01 апреля 2024, 23:22
927
1

СЛОНКА: «Хацкевич закрыл игроков в раздевалке и заставил выбирать тактику»

Это не очень помогло – «Заглембе» проиграло со счетом 0:4 в матче против «Катовице»

01 апреля 2024, 23:20 | Обновлено 01 апреля 2024, 23:22
927
1
СЛОНКА: «Хацкевич закрыл игроков в раздевалке и заставил выбирать тактику»
ФК Заглембе Сосновец. Александр Хацкевич

1 апреля состоялся матч 25-го тура первого дивизиона Польши между командами «Заглембе» Сосновец и «Катовице». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.

Главным тренером «Заглембе» Сосновец является бывший наставник киевского «Динамо» Александр Хацкевич.

Как сообщает польский журналист Петр Слонка, Хацкевич на пресс-конференции заявил, что закрыл игроков в раздевалке и заставил их придумывать свою тактику на игру:

«Сегодня, после очередного поражения Заглембя Сосновец, Александр Хацкевич на пресс-конференции заявил, что запер игроков в раздевалке и сказал им выбирать собственную тактику и стиль игры. Заглембе проиграло со счетом 4-0...», – написал Слонка в своем Telegram-канале.

Хацкевич возглавил «Заглембе» Сосновец в январе 2024 года. Его контракт с клубом рассчитан до завершения текущего сезона.

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Александр Хацкевич Заглембе Сосновец Катовице Петр Слонка чемпионат Польши по футболу
Источник Петр Слонка
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Octopus
Такого спеца отхватили поляки
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