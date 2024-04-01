СЛОНКА: «Хацкевич закрыл игроков в раздевалке и заставил выбирать тактику»

1 апреля состоялся матч 25-го тура первого дивизиона Польши между командами «Заглембе» Сосновец и «Катовице». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.

Главным тренером «Заглембе» Сосновец является бывший наставник киевского «Динамо» Александр Хацкевич.

Как сообщает польский журналист Петр Слонка, Хацкевич на пресс-конференции заявил, что закрыл игроков в раздевалке и заставил их придумывать свою тактику на игру:

«Сегодня, после очередного поражения Заглембя Сосновец, Александр Хацкевич на пресс-конференции заявил, что запер игроков в раздевалке и сказал им выбирать собственную тактику и стиль игры. Заглембе проиграло со счетом 4-0...», – написал Слонка в своем Telegram-канале.

Хацкевич возглавил «Заглембе» Сосновец в январе 2024 года. Его контракт с клубом рассчитан до завершения текущего сезона.